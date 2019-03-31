Hiện em Nguyễn Thị H.Y. (15 tuổi, học sinh trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viên Tâm thần tỉnh Hưng Yên trong tình trạng bị tụ máu nhiều nơi trên cơ thể, tâm lý bị tổn thương nặng nề.

Vụ việc nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Đặc biệt khi biết tới hoàn cảnh của nữ sinh này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Chị Oanh (mẹ em Y.) đau đến thắt lòng khi biết đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị đánh hết lần này đến lần khác mà chẳng dám hé răng nửa lời. Chị cho biết gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nội của Y. bị ảnh hưởng chất độc màu da cam dẫn đến bị tâm thần. Bố của Y. cũng bị nhiễm chất độc nên không được bình thường, sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Còn Y. là con đầu (có 3 chị em), có lẽ cũng bị di truyền từ ông nội và cha nên chậm phát triển tư duy hơn bạn cùng trang lứa. Chị Oanh làm công nhân may, một mình gánh vác kinh tế lo toan cho cả gia đình nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con.

Theo lời nữ sinh, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cá biệt trong lớp đánh. Nguyên nhân là do em quá hiền, không chịu đua đòi son phấn như các nữ sinh khác.

Nữ sinh cho biết bị bạn đánh rất nhiều lần nhưng không dám nói với ai - Ảnh: Internet

Bà Đinh Thị Nhường (bà nội Y) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, 5 nữ sinh đã đến nhà bà xin lỗi. Bà nghĩ sự việc có lẽ không quá nghiêm trọng nên đồng ý bỏ qua. Cho đến khi đoạn clip ghi lại cảnh em Y. bị đánh hội đồng dã man lan truyền trên mạng xã hội, bà gần như ngã quỵ khi chứng kiến cháu mình bị đánh đập, lột đồ, sỉ nhục không thương tiếc. Gia đình quyết định đưa vụ việc ra pháp luật.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hưng Yên cho biết em Y. nhập viện điều trị từ chiều 28/3. Chẩn đoán ban đầu là phản ứng stress cấp, sang chấn tâm lý. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị, giúp em ổn định tinh thần nhằm sớm trở lại cuộc sống bình thường.