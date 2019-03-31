Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man

Xã hội 31/03/2019 13:16

Theo lời nữ sinh, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cá biệt trong lớp đánh. Nguyên nhân là do em quá hiền, không chịu đua đòi son phấn như các nữ sinh khác. 

Vụ việc nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Đặc biệt khi biết tới hoàn cảnh của nữ sinh này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Hiện em Nguyễn Thị H.Y. (15 tuổi, học sinh trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viên Tâm thần tỉnh Hưng Yên trong tình trạng bị tụ máu nhiều nơi trên cơ thể, tâm lý bị tổn thương nặng nề.

Clip nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng ngay trong lớp

Chị Oanh (mẹ em Y.) đau đến thắt lòng khi biết đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị đánh hết lần này đến lần khác mà chẳng dám hé răng nửa lời. Chị cho biết gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nội của Y. bị ảnh hưởng chất độc màu da cam dẫn đến bị tâm thần. Bố của Y. cũng bị nhiễm chất độc nên không được bình thường, sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Còn Y. là con đầu (có 3 chị em), có lẽ cũng bị di truyền từ ông nội và cha nên chậm phát triển tư duy hơn bạn cùng trang lứa. Chị Oanh làm công nhân may, một mình gánh vác kinh tế lo toan cho cả gia đình nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con.

Theo lời nữ sinh, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cá biệt trong lớp đánh. Nguyên nhân là do em quá hiền, không chịu đua đòi son phấn như các nữ sinh khác. 

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp lột quần áo, đánh hội đồng dã man - Ảnh 1
Nữ sinh cho biết bị bạn đánh rất nhiều lần nhưng không dám nói với ai - Ảnh: Internet

Bà Đinh Thị Nhường (bà nội Y) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, 5 nữ sinh đã đến nhà bà xin lỗi. Bà nghĩ sự việc có lẽ không quá nghiêm trọng nên đồng ý bỏ qua. Cho đến khi đoạn clip ghi lại cảnh em Y. bị đánh hội đồng dã man lan truyền trên mạng xã hội, bà gần như ngã quỵ khi chứng kiến cháu mình bị đánh đập, lột đồ, sỉ nhục không thương tiếc. Gia đình quyết định đưa vụ việc ra pháp luật.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hưng Yên cho biết em Y. nhập viện điều trị từ chiều 28/3. Chẩn đoán ban đầu là phản ứng stress cấp, sang chấn tâm lý. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị, giúp em ổn định tinh thần nhằm sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: 'Nhà trường lừa chúng tôi'

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: 'Nhà trường lừa chúng tôi'

Người nhà nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên bức xúc cho rằng nhà trường không cung cấp đầy đủ thông tin cho gia đình, không đưa nạn nhân đi khám, chỉ muốn cho qua chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh bị đánh hội đồng nữ sinh Hưng Yên nữ sinh đánh nhau lột đồ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 35 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản