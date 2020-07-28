Tung tin vợ hờ nghi nhiễm Covid-19 vì đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi theo

Xã hội 28/07/2020 15:49

Tức giận vì vợ hờ đi du lịch Đà Lạt với bạn mà không cho mình đi theo, người đàn ông tung tin nhóm bạn của vợ hờ có người nghi nhiễm Covid-19.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý ông Trần Văn T. (62 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi "Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền" và "Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Theo thông tin trên Tiền Phong, cách đây hơn một tuần, cơ quan chức năng nhận được tin báo về đoàn khách du lịch 5 người, trong đó có bà P.T.D. (ngụ tỉnh Nghệ An) và một người Trung Quốc đến Đà Lạt du lịch theo đường hàng không từ sân bay Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng). Người báo tin nói bà D. vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước theo đường tiểu ngạch, nghi nhiễm Covid-19.

nhiem covid 19
Người đàn ông tung tin vợ hờ đi với người nghi nhiễm Covid-19 vì đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi theo - Ảnh minh họa: Internet

Qua rà soát các chuyến bay trên chặng Vinh - Liên Khương trong ngày 18/7, Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một nhóm gồm 3 phụ nữ trung niên (trong đó có bà P.T.D.) thuê phòng tại một khách sạn ở phường 4, Đà Lạt.

Trong nhóm không có người Trung Quốc như tin báo. Cả 3 cũng chưa từng ra nước ngoài từ đầu năm nay. Tiến hành kiểm tra y tế cũng xác định không ai trong nhóm có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Theo điều tra, công an xác minh người báo tin chính là ông Trần Văn T. Từ năm 2015 đến nay, ông T và bà L. (người đi cùng nhóm với bà P.T.D.) chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Nghi Xuân.

Thấy người tình đi du lịch mà không cho mình đi cùng, ông T. bịa chuyện trong nhóm có người bị nhiễm Covid-19 để trút giận. Thông tin bịa đặt này chẳng những gây bức xúc cho người bị tố cáo mà còn khiến cơ quan chức năng mất thời gian tiến hành điều tra.  

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Tình nguyện viên thử vắc-xin Covid-19 tiết lộ những bí mật phía sau hậu trường

Tình nguyện viên thử vắc-xin Covid-19 tiết lộ những bí mật phía sau hậu trường

Tình nguyện viên thử vắc-xin Covid-19 tiết lộ những bí mật phía sau hậu trường

Xem thêm
Từ khóa:   báo tin giả thông tin bịa đặt dịch Covid-19

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản