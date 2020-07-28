Tung tin vợ hờ nghi nhiễm Covid-19 vì đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi theo

Tức giận vì vợ hờ đi du lịch Đà Lạt với bạn mà không cho mình đi theo, người đàn ông tung tin nhóm bạn của vợ hờ có người nghi nhiễm Covid-19.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý ông Trần Văn T. (62 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi "Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền" và "Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Theo thông tin trên Tiền Phong, cách đây hơn một tuần, cơ quan chức năng nhận được tin báo về đoàn khách du lịch 5 người, trong đó có bà P.T.D. (ngụ tỉnh Nghệ An) và một người Trung Quốc đến Đà Lạt du lịch theo đường hàng không từ sân bay Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng). Người báo tin nói bà D. vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước theo đường tiểu ngạch, nghi nhiễm Covid-19.

Người đàn ông tung tin vợ hờ đi với người nghi nhiễm Covid-19 vì đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi theo - Ảnh minh họa: Internet

Qua rà soát các chuyến bay trên chặng Vinh - Liên Khương trong ngày 18/7, Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một nhóm gồm 3 phụ nữ trung niên (trong đó có bà P.T.D.) thuê phòng tại một khách sạn ở phường 4, Đà Lạt.

Trong nhóm không có người Trung Quốc như tin báo. Cả 3 cũng chưa từng ra nước ngoài từ đầu năm nay. Tiến hành kiểm tra y tế cũng xác định không ai trong nhóm có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Theo điều tra, công an xác minh người báo tin chính là ông Trần Văn T. Từ năm 2015 đến nay, ông T và bà L. (người đi cùng nhóm với bà P.T.D.) chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Nghi Xuân.

Thấy người tình đi du lịch mà không cho mình đi cùng, ông T. bịa chuyện trong nhóm có người bị nhiễm Covid-19 để trút giận. Thông tin bịa đặt này chẳng những gây bức xúc cho người bị tố cáo mà còn khiến cơ quan chức năng mất thời gian tiến hành điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-tin-vo-ho-nghi-nhiem-covid-19-vi-di-du-lich-da-lat-ma-khong-cho-minh-di-theo-372893.html