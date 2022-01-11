Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An: 'Những người ở 'Tịnh Thất Bồng Lai' là giả sư và đây cũng là địa chỉ giả chùa'

Xã hội 11/01/2022 09:04

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An cho biết, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cho phép Tăng và Ni tu chung một cơ sở hợp pháp, song ở "Tịnh Thất Bồng Lai" lại có cả nam, nữ ở chung.

Những ngày qua, thông tin "Tịnh thất Bồng Lai" (giờ đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đang không ngừng gây xôn xao dư luận.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị về những ồn ào xoay quanh "Tịnh thất bồng lai", Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An nêu rõ, những người ở '"Tịnh Thất Bồng Lai" là giả sư và đây cũng là địa chỉ giả chùa vì theo luật Tín ngưỡng tôn giáo thì “Tịnh thất Bồng Lai” chưa từng đăng ký với các cơ quan chức năng nên không phải cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh đó, ông Lê Tùng Vân cùng những người khác có cả nam, nữ, trẻ em ở tại nhà bà Cao Thị Cúc dù có tín ngưỡng Phật giáo bằng hình thức tu tại gia thì cũng không được treo biển có chữ "Tịnh Thất". 

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An: 'Những người ở 'Tịnh Thất Bồng Lai' là giả sư và đây cũng là địa chỉ giả chùa' - Ảnh 1
Trưởng Ban Trị sự PGVN tỉnh Long An thông tin, cùng với việc mạo nhận danh xưng 'tịnh thất', ông Lê Tùng Vân và những người ở đây không có bất cứ ai tu theo Phật giáo - Ảnh: Internet

Để thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo, cá nhân, tổ chức đó phải có đồng thuận của cộng đồng cư dân địa phương xung quanh; văn bản về sự cần thiết và tính đúng đắn về việc thành lập một cơ sở Phật giáo của chính quyền cấp xã, huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, tỉnh và sự thống nhất của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo cấp huyện, tỉnh.

 

Lãnh đạo Ban Trị sự PGVN tỉnh Long An cũng thông tin, cùng với việc mạo nhận danh xưng "tịnh thất", ông Lê Tùng Vân và những người ở đây không có bất cứ ai tu theo Phật giáo vì không có bất kỳ ai xuất gia, không ai chấp nhận thọ "tam quy, ngũ giới" như bổn phận căn bản của một người Phật tử.

Cùng với đó, ông Lê Tùng Vân và một số người ở "Tịnh Thất Bồng Lai" có tổ chức thuyết pháp theo nghi thức Phật giáo nhưng Hòa thượng Minh Thiện khẳng định, những điều họ nói đều là bậy bạ, sai hoàn toàn theo các nội dung thuyết pháp của Phật giáo.

Chẳng hạn, ông Lê Tùng Vân nói "quy y" là "nương theo màu áo" nhưng trong kinh điển Phật giáo từ xa xưa đến nay thì "quy y" là theo Phật, theo Pháp và theo Tăng; "Ngũ giới" trong Phật giáo thì ông Lê Tùng Vân chỉ cần "người tốt"… là không đúng.

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An: 'Những người ở 'Tịnh Thất Bồng Lai' là giả sư và đây cũng là địa chỉ giả chùa' - Ảnh 2
Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An nói về những ồn ào xoay quanh 'Tịnh Thất Bồng Lai' - Ảnh: Internet

Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh, ông Lê Tùng Vân cạo đầu như một người tu hành theo Phật giáo nhưng thực tế, ông Vân chưa bao giờ thụ giới, không tham gia các đại giới đàn và không được Giáo hội PGVN công nhận, không phải thành viên của Giáo hội. Đồng thời, ông Vân có sinh hoạt, đời sống sai khác lối sống của tu sĩ. Đây là hành vi giả tu hành.

Quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cho phép nam, nữ tức là Tăng và Ni tu chung một cơ sở hợp pháp, trừ một số trường hợp khác giới là người già neo đơn, trẻ em mồ côi hoặc cha, mẹ của các tu sĩ mới được cho tá túc, tu luyện tại cơ sở Phật giáo. Song ở "Tịnh Thất Bồng Lai" lại có cả nam, nữ ở chung, không đúng với quy định của Giáo hội.

Về sắc phục, theo quy định, sắc phục Phật giáo là áo tràng nâu, tràng vàng… đã được quy định trong Hiến chương Phật giáo và được đăng ký với Nhà nước. Tại "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân tự ý may, mặc áo giống như người của Phật giáo và khi bị cộng đồng Phật giáo phản ứng thì ông Vân đã "cải biên" áo tràng có thêm hàng nút gài ở giữa bụng, ngực… Thỉnh thoảng ông Vân cũng mặc áo tràng theo áo có đã được đăng ký của Phật giáo. Việc làm này là hoàn toàn sai trái.

 

Ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng 'bênh vực' người trong Tịnh Thất Bồng Lai, đáp gắt về sơ đồ huyết thống lan truyền trên MXH

Ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng 'bênh vực' người trong Tịnh Thất Bồng Lai, đáp gắt về sơ đồ huyết thống lan truyền trên MXH

Sau những loạt ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai, ca sĩ Mỹ Lệ đã bức xúc lên tiếng. Cô cho rằng những người này cần phải được bảo vệ thông tin cá nhân, đời tư. Cô tha thiết mong rằng cư dân mạng không nên quá tàn nhẫn khi chia sẻ những thông tin như vậy.

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