Nóng: Đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép ở Tịnh thất Bồng Lai, công nhân tháo dỡ giàn giáo

Xã hội 10/01/2022 20:45

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong khu vực tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai" đã đình chỉ thi công. Ngoài ra, Cơ quan chức năng cũng đang rà soát và xem xét xử lý.

Theo nguồn tin trên báo Công an, chiều 10/1, ông Liêu Văn Bùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, các đơn vị chức năng liên quan đang tiến hành rà soát toàn bộ các hạng mục trong công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Khu đất đang xây dựng công trình còn dang dở được nhiều người biết đến nằm trong khu vực tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành " Thiền am bên bờ vũ trụ".

Nóng: Đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép ở Tịnh thất Bồng Lai, công nhân tháo dỡ giàn giáo - Ảnh 1

 Căn nhà 2 tầng xây dở dang ở khu "Tịnh thất Bồng Lai".

Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép. UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công.

"Tại khu đất của bà Cúc đang được xây dựng một khu nhà ở. Tuy nhiên, việc làm này là sai phép bởi xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện đã tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công. Hiện vi phạm này cũng đang được rà soát để có hướng xử lý", tờ Người lao động nêu rõ.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trình đang xây dựng dở dang của tịnh thất, nhóm công nhân đang thực hiện tự tháo dỡ công trình này.

Nóng: Đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép ở Tịnh thất Bồng Lai, công nhân tháo dỡ giàn giáo - Ảnh 2

 Công nhân đã tự tháo dỡ giàn giáo.

Trước đó, vào ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị bắt tạm giam, riêng Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

'Thầy ông nội' và 3 'đệ tử' hợp tác trong quá trình điều tra, nghi vấn tự tháo dỡ công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai

'Thầy ông nội' và 3 'đệ tử' hợp tác trong quá trình điều tra, nghi vấn tự tháo dỡ công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo công an huyện Đức Hòa cho biết: "Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can".

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