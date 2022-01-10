Nóng: Đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép ở Tịnh thất Bồng Lai, công nhân tháo dỡ giàn giáo

Khu đất đang xây dựng công trình còn dang dở được nhiều người biết đến nằm trong khu vực tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành " Thiền am bên bờ vũ trụ".

Theo nguồn tin trên báo Công an, chiều 10/1, ông Liêu Văn Bùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, các đơn vị chức năng liên quan đang tiến hành rà soát toàn bộ các hạng mục trong công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép. UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công.

"Tại khu đất của bà Cúc đang được xây dựng một khu nhà ở. Tuy nhiên, việc làm này là sai phép bởi xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện đã tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công. Hiện vi phạm này cũng đang được rà soát để có hướng xử lý", tờ Người lao động nêu rõ.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trình đang xây dựng dở dang của tịnh thất, nhóm công nhân đang thực hiện tự tháo dỡ công trình này.

Công nhân đã tự tháo dỡ giàn giáo.

Trước đó, vào ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị bắt tạm giam, riêng Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.