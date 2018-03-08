Trước thềm 8/3, người mẹ vẫn địu con chạy xe ôm giữa khuya khiến nhiều người rơi nước mắt

Xã hội 08/03/2018 11:51

Hình ảnh người mẹ địu con miệt mài chạy xe trong đêm trước thềm 8/3 khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Mới đây, một trang fanpage đã chia sẻ bức ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ địu theo một em bé đang ngủ say chạy xe ôm trong đêm trước ngày 8/3 kèm theo lời chia sẻ: “23 giờ... Vẫn biết là mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nhìn thấy cảnh này không cầm được nước mắt. Phụ nữ thật mạnh mẽ”.

Trước thềm 8/3, người mẹ vẫn địu con chạy xe ôm giữa khuya khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1
Hình ảnh gây bão mạng nhiều giờ qua - Ảnh: Facebook

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, cư dân mạng liên tục bình luận, chia sẻ bài viết. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con trong bức ảnh. Họ hy vọng trong tương lai, cuộc sống của hai mẹ con sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

“Phụ nữ Việt Nam bao đời vẫn thế, chịu đựng, hi sinh không than thở”, T.L bình luận.

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Con cái hơn nhau ở tình thương cha mẹ, đứa trẻ này dù cực khổ từ khi sinh ra nhưng ít nhất bé vẫn được mẹ yêu thương hết mực”, M.N cho rằng đứa bé có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm em nhận được tình mẹ là bao la.

"Phải có con mới biết lòng bố mẹ. Đến cả trong giấc mơ cũng bảo vệ lo lắng, không được để một điều gì xảy ra cho con mình", T.T ca ngợi.

Trước thềm 8/3, người mẹ vẫn địu con chạy xe ôm giữa khuya khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Thật đáng thương, đúng là muôn nẻo mưu sinh, 1 tấm hình đẹp giữa dòng đời bão dông. Nhiều lắm những nhọc nhằn, mong bé trưởng thành mạnh khỏe và thương mẹ”, T.H cho rằng đây là bức ảnh đẹp và ý nghĩa.

Phụ nữ ơi, đừng biến ngày lễ 8/3 thành ngày lễ… đòi quà

Phụ nữ ơi, đừng biến ngày lễ 8/3 thành ngày lễ… đòi quà

Ngày 8.3 không phải là một ngày thần thánh để phụ nữ chỉ cần được yêu trong ngày này là đủ cho suốt 364 ngày còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh xúc động câu chuyện xúc động

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày