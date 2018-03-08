Trước thềm 8/3, người mẹ vẫn địu con chạy xe ôm giữa khuya khiến nhiều người rơi nước mắt

Hình ảnh người mẹ địu con miệt mài chạy xe trong đêm trước thềm 8/3 khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Mới đây, một trang fanpage đã chia sẻ bức ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ địu theo một em bé đang ngủ say chạy xe ôm trong đêm trước ngày 8/3 kèm theo lời chia sẻ: “23 giờ... Vẫn biết là mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nhìn thấy cảnh này không cầm được nước mắt. Phụ nữ thật mạnh mẽ”.

Hình ảnh gây bão mạng nhiều giờ qua - Ảnh: Facebook

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, cư dân mạng liên tục bình luận, chia sẻ bài viết. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con trong bức ảnh. Họ hy vọng trong tương lai, cuộc sống của hai mẹ con sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

“Phụ nữ Việt Nam bao đời vẫn thế, chịu đựng, hi sinh không than thở”, T.L bình luận.

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Con cái hơn nhau ở tình thương cha mẹ, đứa trẻ này dù cực khổ từ khi sinh ra nhưng ít nhất bé vẫn được mẹ yêu thương hết mực”, M.N cho rằng đứa bé có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm em nhận được tình mẹ là bao la.

"Phải có con mới biết lòng bố mẹ. Đến cả trong giấc mơ cũng bảo vệ lo lắng, không được để một điều gì xảy ra cho con mình", T.T ca ngợi.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Thật đáng thương, đúng là muôn nẻo mưu sinh, 1 tấm hình đẹp giữa dòng đời bão dông. Nhiều lắm những nhọc nhằn, mong bé trưởng thành mạnh khỏe và thương mẹ”, T.H cho rằng đây là bức ảnh đẹp và ý nghĩa.

Phụ nữ ơi, đừng biến ngày lễ 8/3 thành ngày lễ… đòi quà Ngày 8.3 không phải là một ngày thần thánh để phụ nữ chỉ cần được yêu trong ngày này là đủ cho suốt 364 ngày còn lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-8-3-nguoi-me-van-diu-con-chay-xe-om-giua-khuya-khien-nhieu-nguoi-roi-nuoc-mat-274132.html