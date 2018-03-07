Xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018, bạn gái áp dụng ngay cho ngày 8/3 sắp đến

Để sở hữu phong cách ăn mặc hiện đại, thời thượng, bạn hãy cập nhật ngay các xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 dưới đây. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng để đi chơi trong dịp 8/3 sắp tới.

Cập nhật xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 cho dịp 8/3 sắp tới là cách để bạn thể hiện gu ăn mặc cá tính, hiện đại, thời thượng và mới mẻ. Tông màu ngọt ngào Mùa Xuân - Hè năm 2018 này, tông màu ngọt ngào, pastel quay trở lại và tạo nên làn sóng ủng hộ cực kỳ mạnh trong giới thời trang, đặc biệt là các cô gái yêu vẻ đẹp nữ tính, điệu đà.

Trong dịp 8/3 sắp đến, hãy diện trên mình những bộ váy, set quần áo mang các tông màu ngọt ngào như kem chanh, kem vani, kem hồng, tím violet nhạt... để sở hữu vẻ ngoài điệu đà, nhẹ nhàng và nữ tính. Bạn là cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch, các gợi ý phối đồ với tông màu pastel theo xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 là gợi ý vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet Để trông cổ điển hơn, hãy diện các kiểu váy tông màu ngọt ngào có form dáng phá cách, rộng rãi thoải mái. Đây là xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 được yêu thích nhất - Ảnh: Internet Đặc biệt, hãy mua cho bản thân những mẫu quần áo có màu tím violet ngọt ngào. Đây chính là xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 cực kỳ hot - Ảnh: Internet Thiết kế đầm hai dây Năm nay, thiết kế đầm hai dây cũng quay trở lại. Đồng thời, tiết trời nóng ấm đầu năm chính là điều kiện phù hợp để kiểu đầm này "oanh tạc" trong danh sách xu hướng thời trang Xuân - Hè năm 2018.

Đầm hai dây trắng tinh khôi giúp bạn gái trông cực xinh đẹp và nữ tính. Nhanh tay cập nhật xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 này - Ảnh: Internet Mẫu đầm hai dây vừa tôn lên thân hình gợi cảm vừa tiện lợi, thoải mái với thời tiết nóng ấm dịp đầu năm - Ảnh: Internet Đầm hai dây dáng suông đen phối voan làm tăng vẻ gợi cảm, nữ tính. Thiết kế này cực kỳ phù hợp để diện đi chơi ngày 8/3 - Ảnh: Internet Mẫu đầm hai dây họa tiết màu vàng này rất phù hợp để bạn gái diện đi chơi dịp 8/3 này - Ảnh: Internet Áo sơ mi cách điệu Đây là xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 phù hợp với phụ nữ công sở nhất. Những chiếc áo sơ mi cách điệu vừa giữ được vẻ thanh lịch phù hợp với môi trường làm việc vừa mang đến sự cá tính, mới mẻ rất khác biệt. Áo sơ mi cách điệu phối với quần ống loe, đi cùng boot cổ cao cực kỳ cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, quý phái - Ảnh: Internet Set đồ tối giản nhưng vẫn nổi bật nhờ mẫu áo sơ mi trắng cách điệu tà bất đối xứng lạ mắt. Đây là xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 bạn nên cập nhật ngay - Ảnh: Internet Sơ mi cách điệu tay phồng, cổ chữ V rộng khoe khéo đôi vai trần quyến rũ. Để trở thành cô nàng hiện đại, cập nhật xu hướng thời trang là điều không nên bỏ qua, đặc biệt là mùa Xuân - Hè này - Ảnh: Internet Những xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 từ cá tính, thời thượng đến nữ tính, ngọt ngào trên sẽ giúp bạn tỏa sáng thực sự nếu diện trong dịp 8/3 này.

5 xu hướng trang điểm đẹp nhất mùa Xuân đảm bảo sẽ khiến bạn muốn diện ngay lập tức Nếu bạn vẫn đang ủ rũ vì sắp hết Tết thì hãy ngâm cứu 5 xu hướng trang điểm đẹp nhất của mùa Xuân năm nay, đảm bảo bạn sẽ lại có động lực tô vẽ ngay.

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