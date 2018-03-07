Xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018, bạn gái áp dụng ngay cho ngày 8/3 sắp đến

Cập nhật xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 cho dịp 8/3 sắp tới là cách để bạn thể hiện gu ăn mặc cá tính, hiện đại, thời thượng và mới mẻ.
Tông màu ngọt ngào
Mùa Xuân - Hè năm 2018 này, tông màu ngọt ngào, pastel quay trở lại và tạo nên làn sóng ủng hộ cực kỳ mạnh trong giới thời trang, đặc biệt là các cô gái yêu vẻ đẹp nữ tính, điệu đà.
Trong dịp 8/3 sắp đến, hãy diện trên mình những bộ váy, set quần áo mang các tông màu ngọt ngào như kem chanh, kem vani, kem hồng, tím violet nhạt... để sở hữu vẻ ngoài điệu đà, nhẹ nhàng và nữ tính.
Thiết kế đầm hai dây
Năm nay, thiết kế đầm hai dây cũng quay trở lại. Đồng thời, tiết trời nóng ấm đầu năm chính là điều kiện phù hợp để kiểu đầm này "oanh tạc" trong danh sách xu hướng thời trang Xuân - Hè năm 2018.
Áo sơ mi cách điệu
Đây là xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 phù hợp với phụ nữ công sở nhất. Những chiếc áo sơ mi cách điệu vừa giữ được vẻ thanh lịch phù hợp với môi trường làm việc vừa mang đến sự cá tính, mới mẻ rất khác biệt.
Những xu hướng thời trang Xuân - Hè 2018 từ cá tính, thời thượng đến nữ tính, ngọt ngào trên sẽ giúp bạn tỏa sáng thực sự nếu diện trong dịp 8/3 này.