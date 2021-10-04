Năm 2018, Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam.

Vừa qua, tên tuổi của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang được biết đến nhiều khi có liên quan đến việc tìm ra bằng chứng một số nghệ sĩ ăn chặn tiền quyên góp từ thiện. Cụ thể, khi nữ CEO Đại Nam livestream "bóc phốt" nhiều nghệ sĩ có dấu hiệu không minh bạch khi kêu gọi tiền từ thiện. Nữ doanh nhân đã từng dõng dạc treo thưởng nóng cho người nào có thể tìm ra được người đứng sau tài khoản V.T thường xuyên bôi nhọ bà.

Sau đó, Nhâm Hoàng Khang đã nhanh chóng tìm ra danh tính thật của người này và được nhận thưởng. Tuy nhiên, sau đó, bất ngờ Nhâm Hoàng Khang và cả nữ CEO liên tục lên mạng đăng tải các thông tin không tốt về nhau.

Nhâm Hoàng Khang từng giúp bà Phương Hằng tìm ra danh tính antifan và được nhận thưởng - Ảnh: Internet

Theo báo Lao động, mới đây, ngày 4/10, thông tin từ Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, C02 đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.HCM) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì đã có hành vi đột nhập vào một mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này để nhận 400 triệu đồng.

Vụ việc Nhâm Hoàng Khang bị bắt đã gây nhiều sự chú ý trong dư luận. Bất ngờ hơn cũng theo thông tin của báo Lao động, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm và đã chấp hành xong án phạt tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận) vào năm 2018. Được biết, thời điểm đó, Hoàng Khang bị bắt vì tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam.

Khám xét nơi ở của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang tại TP.HCM: Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan Chiều ngày ngày 4/10, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nhâm Hoàng Khang để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

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