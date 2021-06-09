‘Trùm giang hồ’ Sài Gòn ‘tự vả vào mặt’ khi ‘Thái hậu’ Phương Hằng công bố từ thiện 1.000 tỷ, ngày tàn chưa đến?

Xã hội 09/06/2021 11:38

Trước đó nam diễn viên Huỳnh Kiến An đã nhiều lần móc mỉa bà Phương Hằng, tuy nhiên mới đây, việc anh nhắc đến 1.000 tỷ từ thiện COVID-19 hơi lâu của vị nữ doanh nhân này đã vô tình khiến anh ‘tự vả vào mặt’.

Diễn viên Huỳnh Kiến An nổi danh với các vai trùm giang hồ, anh cũng từng tham gia dự án Phượng Khấu đình đám. Tuy nhiên, cư dân mạng chú ý đến anh bởi gần đây anh có phát ngôn đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Anh chia sẻ quan điểm cảm thấy khó chịu khi bà livestream “chặt chém” giới showbiz. Đặc biệt, anh còn moi ra thông tin bà Hằng hứa ủng hộ quỹ từ thiện COVID-19 1.000 tỷ mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

nguyen phuong hang 1
Huỳnh Kiến An từng móc mỉa bà Phương Hằng về chuyện từ thiện COVID-19 - Ảnh: Internet

Có lẽ không ai cao tay hơn bà Phương Hằng khi đêm qua, trong livestream kỉ niệm 15 năm ngày cưới, bà đã khéo léo đan xen tình tiết này nhằm khiến Huỳnh Kiến An lâm vào tình cảnh “quê độ” và “tự vả vào mặt” khi dám động chạm xỏ xiên vị doanh nhân này. 

Cụ thể, trong livestream của mình, ngoài tâm thư tình cảm gửi cho chồng bà còn khiến dân mạng thú vị khi hóa thành Thái hậu bên ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Dũng cho biết: "Trong 15 năm kết hôn, có những lúc anh lầm đường lạc lối nhưng cảm ơn em đã bên cạnh anh và chung sống với nhau đến hôm nay".

nguyen phuong hang 2
Tối qua ngay lập tức bà Phương Hằng đã dằn mặt 'trùm giang hồ' khi cùng chồng công bố từ thiện 1.000 tỷ chống COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Nhân dịp khán giả đang xem mình rần rần, bà Phương Hằng cùng chồng cũng đã khéo léo cho biết chuẩn bị bàn giao tài sản tương đương 1.000 tỷ đồng góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19: "Chúng tôi sẽ bàn giữa 3 phía tôi, công ty bất động sản và nhà nước để bàn về vấn đề này. Ở Bình Dương này ai cũng biết tôi rồi, tôi chưa bao giờ hứa cái gì mà không làm được".

Ngoài dằn mặt ai đó đã từng móc mỉa mình về chuyện chậm từ thiện và lời hứa gió bay thì bà còn dành tình cảm thêm cho chồng khi chia sẻ: "Anh Dũng thích Hằng là người phụ nữ bé bé bỏng, nhỏ nhắn. Đối thủ lớn nhất của tôi là anh Hùng Uy Dũng. Vì Hằng luôn nổi loạn, nổi loạn vì những điều tốt đẹp. Anh Dũng chỉ muốn Hằng bình thường nhất có thể nhưng Hằng lại muốn bất thường, phi thường".

nguyen phuong hang 3
'Trùm giang hồ' điện ảnh Việt hiện tại thua 1-0, khán giả đang mong anh lên tiếng về sự việc trên để lấy lại thể diện - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Huỳnh Kiến An đã thua 1-0 và khá “ê mặt” khi dám dụng chạm đến “thái hậu” Phương Hằng. Có lẽ anh sẽ rút kinh nghiệm hơn trong những phát ngôn sau để tránh “gậy ông đập lưng ông”.

Sốc: Bà Phương Hằng ‘hạ mình’ thua cuộc xin lỗi ca sĩ Duy Mạnh, sợ nam ca sĩ ‘tố’ điều gì?

Sốc: Bà Phương Hằng ‘hạ mình’ thua cuộc xin lỗi ca sĩ Duy Mạnh, sợ nam ca sĩ ‘tố’ điều gì?

Sau bình luận “đòi yêu” bà Nguyễn Phương Hằng thì ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục tung ra tin nhắn xin lỗi từ ê-kíp bà Hằng khiến cư luận bán tín bán nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Kiến An Huỳnh Kiến An Nguyễn Phương Hằng từ thiện 1000 tỷ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1