Trước đó nam diễn viên Huỳnh Kiến An đã nhiều lần móc mỉa bà Phương Hằng, tuy nhiên mới đây, việc anh nhắc đến 1.000 tỷ từ thiện COVID-19 hơi lâu của vị nữ doanh nhân này đã vô tình khiến anh ‘tự vả vào mặt’.

Diễn viên Huỳnh Kiến An nổi danh với các vai trùm giang hồ, anh cũng từng tham gia dự án Phượng Khấu đình đám. Tuy nhiên, cư dân mạng chú ý đến anh bởi gần đây anh có phát ngôn đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Anh chia sẻ quan điểm cảm thấy khó chịu khi bà livestream “chặt chém” giới showbiz. Đặc biệt, anh còn moi ra thông tin bà Hằng hứa ủng hộ quỹ từ thiện COVID-19 1.000 tỷ mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Huỳnh Kiến An từng móc mỉa bà Phương Hằng về chuyện từ thiện COVID-19 - Ảnh: Internet Có lẽ không ai cao tay hơn bà Phương Hằng khi đêm qua, trong livestream kỉ niệm 15 năm ngày cưới, bà đã khéo léo đan xen tình tiết này nhằm khiến Huỳnh Kiến An lâm vào tình cảnh “quê độ” và “tự vả vào mặt” khi dám động chạm xỏ xiên vị doanh nhân này.

Cụ thể, trong livestream của mình, ngoài tâm thư tình cảm gửi cho chồng bà còn khiến dân mạng thú vị khi hóa thành Thái hậu bên ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Dũng cho biết: "Trong 15 năm kết hôn, có những lúc anh lầm đường lạc lối nhưng cảm ơn em đã bên cạnh anh và chung sống với nhau đến hôm nay". Tối qua ngay lập tức bà Phương Hằng đã dằn mặt 'trùm giang hồ' khi cùng chồng công bố từ thiện 1.000 tỷ chống COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình Nhân dịp khán giả đang xem mình rần rần, bà Phương Hằng cùng chồng cũng đã khéo léo cho biết chuẩn bị bàn giao tài sản tương đương 1.000 tỷ đồng góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19: "Chúng tôi sẽ bàn giữa 3 phía tôi, công ty bất động sản và nhà nước để bàn về vấn đề này. Ở Bình Dương này ai cũng biết tôi rồi, tôi chưa bao giờ hứa cái gì mà không làm được".

Ngoài dằn mặt ai đó đã từng móc mỉa mình về chuyện chậm từ thiện và lời hứa gió bay thì bà còn dành tình cảm thêm cho chồng khi chia sẻ: "Anh Dũng thích Hằng là người phụ nữ bé bé bỏng, nhỏ nhắn. Đối thủ lớn nhất của tôi là anh Hùng Uy Dũng. Vì Hằng luôn nổi loạn, nổi loạn vì những điều tốt đẹp. Anh Dũng chỉ muốn Hằng bình thường nhất có thể nhưng Hằng lại muốn bất thường, phi thường". 'Trùm giang hồ' điện ảnh Việt hiện tại thua 1-0, khán giả đang mong anh lên tiếng về sự việc trên để lấy lại thể diện - Ảnh: Internet Có thể thấy, Huỳnh Kiến An đã thua 1-0 và khá “ê mặt” khi dám dụng chạm đến “thái hậu” Phương Hằng. Có lẽ anh sẽ rút kinh nghiệm hơn trong những phát ngôn sau để tránh “gậy ông đập lưng ông”.

Sốc: Bà Phương Hằng ‘hạ mình’ thua cuộc xin lỗi ca sĩ Duy Mạnh, sợ nam ca sĩ ‘tố’ điều gì? Sau bình luận “đòi yêu” bà Nguyễn Phương Hằng thì ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục tung ra tin nhắn xin lỗi từ ê-kíp bà Hằng khiến cư luận bán tín bán nghi.

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