Triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 9 triệu trẻ em sớm nhất trong khoảng tháng 10

Ttại hội nghị ngành giáo dục toàn quốc vào cuối tháng 8, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Y tế tìm nguồn vaccine tiêm cho trẻ em để trẻ có thể được đến trường.

Bộ Y tế cũng cho biết đang tích cực tìm nguồn vaccine. Nhưng thời điểm hiện tại khi vaccine còn hạn chế, mới tập trung tiêm chủng cho nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21 và người từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, khi có vaccine, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới. Từ giữa năm, Bộ Y tế đã họp với nhà sản xuất vaccine Pfizer - loại này có chỉ định được sử dụng tiêm chủng cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Sau cuộc họp này, Bộ Y tế đã thỏa thuận vaccine Pfizer sẽ bán thêm cho Việt Nam trên 20 triệu liều dành cho nhóm trẻ này (ngoài hợp đồng mua 31 triệu liều trước đó).

Hiện theo thống kê, Việt Nam có 9 triệu trẻ từ 12 - 17 tuổi nên vaccine đã thỏa thuận đủ để tiêm ngừa cho các cháu. Đến nay các thủ tục, giấy tờ để nhập khẩu lô vaccine này, văn bản của Chính phủ cho phép mua sắm trong điều kiện đặc biệt đều đã sẵn sàng. Việc vận chuyển vaccine cũng có thông báo trong 3 tháng cuối năm sẽ có khoảng 48 triệu liều Pfizer về Việt Nam, trong đó tháng 10 là 12 triệu liều, tháng 11 và 12 khoảng 36 triệu liều.

Trẻ em và người lớn F0 được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến 12, TP. Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: Tuổi trẻ Như vậy, 9 triệu trẻ từ 12 - 17 tuổi sẽ được sắp xếp tiêm chủng sớm nhất trong khoảng tháng 10 tới, nếu chậm hơn cũng sẽ là khoảng tháng 11, 12. Trẻ càng sớm được tiêm vaccine càng được sớm đến trường, nhất là tại các tỉnh thành đang có kế hoạch triển khai chương trình "công dân vaccine". Với 9 triệu trẻ, nếu dồn lực cả nước có thể hoàn tất tiêm cho các cháu trong vòng 1 tháng. Theo PGS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa y tế công cộng Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết, hiện các loại vaccine phòng COVID-19 chưa được thử nghiệm đầy đủ ở trẻ em. Nếu trẻ không mắc bệnh nền hay béo phì thì ít nguy cơ diễn tiến bệnh nặng khi mắc COVID-19. Do đó, rất cần tiêm vaccine cho trẻ em mắc bệnh nền, béo phì. Ở nước ta hiện đã và đang tiêm cho người trưởng thành và người lớn tuổi, điều này có thể giúp bảo vệ được trẻ em thông qua miễn dịch quần thể dù trẻ không tiêm. Nếu đã tiêm đủ cho người trưởng thành nhưng trẻ em vẫn có nguy cơ mắc bệnh thì lúc này việc đánh giá lợi ích - nguy cơ của tiêm chủng cho trẻ em là cần thiết để điều chỉnh chiến lược tiêm chủng. Nhu cầu đến trường học bình thường là nhu cầu chính đáng của trẻ và tất cả mọi gia đình. Nhưng trong tình hình hiện nay, chỉ khi trẻ được tiêm vaccine và Việt Nam có miễn dịch cộng đồng thì nhu cầu này mới có thể được đáp ứng.

Tiêm xong mới tá hoả phát hiện 'bị' tiêm vaccine mũi 2 Sinopharm, trong khi mũi 1 là Moderna? Sau khi rời điểm tiêm về nhà, người phụ nữ mới tá hoả phát hiện phiếu xác nhận tiêm chủng ghi mũi 1 là Moderna nhưng mũi 2 lại là vaccine Vero Cell (hay Sinopharm).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trien-khai-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-9-trieu-tre-em-som-nhat-trong-khoang-thang-10-423338.html