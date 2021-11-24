Nội dung màn đôi co xuay quanh việc sử dụng bếp than ở khu dân cư. Theo như hình ảnh trong đoạn clip ghi lại được thì một người phụ nữ lớn tuổi mang bếp than ra đốt giữa lối đi trong ngõ, khiến khói bay mù mịt sang nhà hàng xóm.

Mới đây, trên MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại cuộc cãi cọ vô cùng gay gắt giữa những người dân cùng sống trong một con hẻm ở Hà Nội.

2 cô gái sống tại căn nhà trong con ngõ này liền lên tiếng nhắc nhở, tuy nhiên người phụ nữ này tỏ ra khó chịu và dẫn tới lời qua tiếng lại gay gắt.

Người phụ nữ đưa ra lý lẽ rằng phần đường mình đặt bếp than là mặt sau nhà của cô gái nên không có quyền kêu ca. Hơn nữa, "chị đại" hàng xóm này còn cho rằng, 2 bạn nữ đi thuê nên "không được phép sử dụng cửa này" mà phải "đi cửa đằng trước", đồng thời xưng hô "mày - tao" với lời lẽ rất gay gắt: "Cửa chúng mày đi là cửa trước, đường này là của riêng xóm này (xóm đằng sau). Mày ở đâu đến bắt chúng tao không được sinh hoạt ở đây... Đường này là của riêng xóm này, những người sử dụng trong này, mày nghe thấy chưa?".

Bạn nữ trong clip vẫn kiên nhẫn giải thích bản thân không cấm cản sinh hoạt cá nhân của bất cứ ai mà chỉ muốn người phụ nữ lùi chiếc bếp than ra xa để tránh ảnh hưởng công việc của mình và những người khác.

Lúc này, 1 bà cụ khác có mặt tại đó phản bác lại nhóm người thuê trọ nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Chỗ kia đang xây dựng nên bắt buộc phải để lên đây quạt. Nó bay một tí thôi.

Trước người ta còn dùng hàng chục cái bếp than tổ ong, các cháu đã thuê ở đây phải chấp nhận theo kiểu dân sống ở đấy.

Than này nó không độc, nó chỉ là than hoạt tính. Các cháu thông cảm thì hãy mở cửa, nếu không thì đóng lại".

Cuối clip, người này vẫn đứng đôi co với nhiều lời lẽ khó nghe - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng khiến dư luận bàn tán không ngừng. Phần đông đều cho rằng người phụ nữ đốt than trong ngõ "ngang ngược" và không sử dụng lý lẽ không phù hợp để tranh cãi. Hơn nữa, việc đốt than tại khu vực dân cư đông, lại chật sẽ gây độc hại và ô nhiễm môi trường.