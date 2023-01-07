TP.HCM: Va quẹt lúc nửa đêm rồi xảy ra xô xát, một người đàn ông được cho là công an bị đâm tử vong

Xã hội 07/01/2023 09:40

Mới đây trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng khiến một người đàn ông được cho là công an tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Zing News, lực lượng chức năng cho biết qua kết quả điều tra ban đầu, khuya 6/1, anh Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ TX Bến Cát, Bình Dương) điều khiển xe máy chở anh Võ Minh Thiện (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

Khi đến vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, thuộc phường 1, quận Gò Vấp, 2 người này xảy ra va quẹt với xe máy của anh L.T.D. (34 tuổi, ngụ TP.HCM).

Sau va quẹt, anh D và anh Đoan xảy ra xô xát.

TP.HCM: Va quẹt lúc nửa đêm rồi xảy ra xô xát, một người đàn ông được cho là công an bị đâm tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, trong lúc đang xảy ra xô xát, một người đi ngang qua nên dừng lại can ngăn. Một trong 2 người đàn ông cự cãi liền dùng hung khí tấn công tấn công khiến hai người còn lại trọng thương.

Người dân khu vực thấy vậy hôn hoán, kêu cứu và báo công an. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong.

Theo người dân, nạn nhân được cho là công an đã tử vong; tuy nhiên thời điểm này người này mặc thường phục.

TP.HCM: Va quẹt lúc nửa đêm rồi xảy ra xô xát, một người đàn ông được cho là công an bị đâm tử vong - Ảnh 2
Vết máu tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Công an quận Gò Vấp sau đó khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra. Nghi phạm cũng bị bắt sau đó.

Ban đầu, nghi phạm được cho là gây án trong trạng thái say xỉn.

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