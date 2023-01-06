Liên quan đến vụ 2 chiến sĩ PCCC hy sinh trên đường làm nhiệm vụ ở Bình Phước, động viên và hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ hy sinh, mỗi chiến sĩ 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ hy sinh, mỗi chiến sĩ 20 triệu đồng; các chiến sĩ bị thương nặng được hỗ trợ 10 triệu đồng và những chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng. Công an tỉnh Bình Phước cũng hỗ trợ, động viên 2 gia đình chiến sĩ hy sinh mỗi gia đình 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho 4 cán bộ chiến sĩ, bị thương.

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, xác nhận sự việc 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC ở Bình Phước hy sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thăm hỏi, động viên các gia đình có chiến sĩ tử nạn - Ảnh: Báo Nhân Dân Theo đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 5/1, xe cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi xe đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ gặp nạn khiến xe bị lật.

Vụ việc khiến thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ và một số cán bộ, chiến sĩ khác bị thương, đến tối cùng ngày, binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003 cũng đã hy sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động Đại tá Bùi Xuân Thắng cho biết đến sáng nay, những chiến sĩ bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, sức khỏe của một số chiến sĩ đã ổn hơn. Về nguyên nhân ban đầu, theo Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường xe PCCC gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường quanh co, lại dốc, gặp trời mưa nên rất trơn trượt. Đối với 2 chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, công an tỉnh sẽ tổ chức an táng theo quy định của ngành.

Thương tâm 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ Tại tỉnh Bình Phước, trong lúc đi làm nhiệm vụ một chiếc xe cứu hỏa đã bị lật khiến 2 chiến sĩ hy sinh và khiến cho nhiều người khác bị thương.

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