Tại tỉnh Bình Phước, trong lúc đi làm nhiệm vụ một chiếc xe cứu hỏa đã bị lật khiến 2 chiến sĩ hy sinh và khiến cho nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 6/1, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, xác nhận sự việc 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC ở Bình Phước hy sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 5/1, xe cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi xe đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ gặp nạn khiến xe bị lật.

Hiện trường nơi chiếc xe bị lật - Ảnh: Báo Lao Động

Vụ việc khiến thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ và một số cán bộ, chiến sĩ khác bị thương, đến tối cùng ngày, binh nhất Hồ Kiết Tường, sinh năm 2003 cũng đã hy sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm lực lượng chức năng tiết lộ vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua, đường dốc. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn, chiếc xe đang đổ dốc thì bị trơn trượt lật ngang.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã có thông báo ban đầu về vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và cán bộ chiến sĩ của đơn vị.

Theo Theo Đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, dự kiến chiều nay, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp thông tin về vụ việc.

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