Liên quan đến vụ người phụ nữ bị người đàn ông đổ xăng lên người đốt tử vong thương tâm, lực lượng chức năng bước đầu đã biết được nguyên nhân dẫn đến vụ việc từ lời khai của nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào trưa 5/1, Công an phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại một cơ sở massage trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 31/12/2022, Trần Quốc Khanh (44 tuổi; ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) điều khiển xe máy đến một cơ sở massage gặp nhân viên của cơ sở là chị N.T.H.T (30 tuổi; tỉnh Vĩnh Long) để nói chuyện việc chị này nhờ Khanh mượn tiền giùm, đến nay chưa trả.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, tại đây Khanh hỏi về vấn đề tiền bạc nhưng chị T. không đồng ý trả nên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Khanh lấy chai xăng tạt lên người chị T. và bật quẹt. Cả 2 giằng co qua lại, toàn thân chị T. bốc cháy.

Lúc này, Khanh tìm nước chữa cháy cho chị T. rồi chạy xe rời khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, Khanh đến Công an P.7 đầu thú và khai nhận hành vi dùng xăng đốt chị T.

Chị T. được người thân đưa đến một bệnh viện ở TP.HCM điều trị, nhưng do vết bỏng quá nặng nên ngày 3/1 đã tử vong.

Vụ tạt xăng đốt nữ nhân viên massage tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu thụ lý điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

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