Người cha kể khoảnh khắc cứu con gái 3 tuổi rơi xuống ống cống ở Bắc Giang: 'Không thấy con, tôi càng rối và hốt hoảng'

Người đàn ông cho biết anh nhớ như in khoảnh khắc túm được áo con gái qua một khe cống hẹp, khi bé gái bị mắc lại chỗ phân chia dòng nước.

Theo thông tin từ Zing News, liên quan vụ bé gái 3 tuổi rơi xuống ống cống ở Bắc Giang , trao đổi với Zing sáng 5/1, anh Nguyễn Văn Bình (24 tuổi, ở xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang) cho biết cháu bé tiếp tục ở lại bệnh viện để được theo dõi tình trạng phổi.

Sau khi nghe tiếng động, người nhà nạn nhân hô hoán ứng cứu. “Lúc này tôi rất bối rối vì đoạn cống tiếp theo đã được bịt kín, nước lại chảy xiết. Chạy xuống một ống cống phía dưới không thấy con, tôi càng rối và hốt hoảng”, anh Bình nhớ lại.

Anh Bình kể khoảng 19h ngày 4/1, lúc này con gái anh được ông trông coi tại sân nhà. Lúc này cô bé đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi thì bị trượt về phía ống cống trước cửa nhà. Ống cống không được đậy nắp hay rào chắn. Miệng cống rộng chừng 45-50 cm.

Lúc này, tiếng khóc bắt đầu cất lên từ phía những người phụ nữ trong nhà. Linh cảm của người cha thôi thúc anh Bình tìm mọi cách để xác định vị trí con gái. Sau 6-7 phút, người cha phát hiện một khe hở vừa đủ cho cánh tay người lớn thò qua. Vị trí khe hở cách nơi cháu bé rơi xuống 8-10 m. Anh thò tay qua khe dù không hy vọng nhiều. May mắn, người cha nắm được áo cô bé đang bị mắc lại trong đường cống.

“Khi đó, khe hở chỉ đủ cho một cánh tay, tôi cố giữ chặt để con không bị cuốn đi xa. Gần chục người khi đó đã dùng xà beng để bật nắp cống lên”, anh Bình nhớ lại và cho rằng nếu không bị mắc lại, có lẽ con gái anh đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm.

Nắp cống nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Sau khoảng 15 phút kể từ khi bị rơi xuống, cô bé được giải cứu ra khỏi cống và đưa tới bệnh viện.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, cho hay chính quyền đã nắm được sự việc và đã chỉ đạo xác minh, xử lý.

Theo ông Toàn, đến sáng 5/1, sức khỏe nạn nhân đã ổn định và không nguy hiểm tới tính mạng. Qua xác minh của chính quyền, ông Toàn cho hay nắp cống không được đậy nắp dẫn đến sự cố là do gia đình nạn nhân bật lên để sửa chữa; tuy nhiên, anh Bình bác bỏ điều này.

“Chiều hôm đó, họ vẫn thi công dang dở tại đây”, anh Bình nói và phản ánh việc cống trước nhà anh không được đậy nắp hay thiếu cảnh báo là do đơn vị thi công tỉnh lộ 298.

Trước đó như báo VietNamNet đã đưa tin sự việc xảy ra ngày 4/1, bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà, tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Khi đó, nắp cống đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy sự việc, trong cống có nước chảy siết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống này khoảng 1-2 m.

"Khu vực bé gái gặp nạn là đoạn đường 298 đang được sửa chữa lại về kỹ thuật. Khi làm đến cửa nhà anh N. (bố bé gái) thì công nhân kết thúc giờ làm trong ngày.

Lúc này, bé gái đang chơi ở sân với ông nội sau đó đi ra ngoài đường và lao xuống lắp cống chưa được che chắn. Khu vực cống trước cửa nhà anh N. cũng là mương thoát nước nên khi cháu rơi xuống bị cuốn trôi khoảng 10m nhưng rất may, bố cháu và nhiều người dân ở đó nên đã cứu vớt được bé kịp thời.