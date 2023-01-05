Rợn người trước lời khai của nghi phạm sát hại mẹ đơn thân 20 tuổi tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk

Xã hội 05/01/2023 14:41

Liên quan đến vụ mẹ đơn thân 20 tuổi bị sát hại dã man tại nhà nghỉ, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành lấy lời khai.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 13h ngày 2/1, đối tượng Phan Quốc Tuấn (33 tuổi) và chị P.N.A.T. (20 tuổi) trú cùng tại phường Khánh Xuân đến thuê một nhà nghỉ trên địa bàn.

Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, Tuấn lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ. 11 giờ 30 phút ngày hôm sau, quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng, phát hiện chị T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc. 

Theo Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình khám nghiệm hiện lực lượng nhanh chóng xác định đây là vụ án mạng. 

Rợn người trước lời khai của nghi phạm sát hại mẹ đơn thân 20 tuổi tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Rợn người trước lời khai của nghi phạm sát hại mẹ đơn thân 20 tuổi tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Phan Quốc Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thượng tá Cường cho biết, những dấu vết để lại hiện trường vụ án rất ít, camera tại nhà nghỉ thu được cũng không nhận dạng rõ mặt đối tượng nên công tác truy xét gặp rất nhiều khó khăn. 

Xác định đây là một vụ án mạng với ít dấu vết để lại, phía Công an Đắk Lắk đã huy động hơn 60 CBCS của phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột chia làm nhiều tổ truy bắt hung thủ. 

Rất nhanh chóng, phía công an xác định nam thanh niên đi cùng nạn nhân vào nhà nghỉ chính là Phan Quốc Tuấn (33 tuổi) trú cùng phường Khánh Xuân.

Tuy nhiên, thời điểm này, Tuấn không ở nhà và mọi thông tin, liên lạc liên quan đến Tuấn đều bị cắt đứt. 

Khoảng 8 giờ ngày 4 /1 (sau 20 giờ xảy ra vụ án) công an đã vây ráp và bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận bản thân có tình cảm yêu đương với chị T. khoảng 3 năm nay. Đến ngày 2/1, sau khi dẫn chị T. vào nhà nghỉ thì xảy ra mâu thuẫn.

Rợn người trước lời khai của nghi phạm sát hại mẹ đơn thân 20 tuổi tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 3
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Lúc này, Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ bạn gái đến chết, lục lấy hơn 300 nghìn đồng rồi nhanh chóng điều khiển xe máy của chị T. rời khỏi nhà nghỉ. Sau khi rời nhà nghỉ Tuấn mua 1 tép ma tuý để dùng. 

Sau đó, Tuấn điều khiển chiếc xe máy của chị T. đến gửi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi đón taxi về lẩn trốn tại các khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. 

Tuấn từng có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Kết quả test nhanh sau khi bị bắt cho thấy Tuấn dương tính với ma tuý.

Trước đó như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2/1/2023, Tuấn cùng chị P.N.A.T (20 tuổi, trú cùng địa phương) vào nhà nghỉ V.Đ, P.Khánh Xuân thuê phòng. Trưa 3/1/2023, Tuấn lấy xe máy rời khỏi nhà nghỉ.

Vì gõ cửa phòng nhiều lần nhưng không ai trả lời nên chủ nhà nghỉ mở khóa vào trong, phát hiện chị T. đã tử vong với nhiều dấu vết bất thường nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị T.

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