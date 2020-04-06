TP.HCM: Trụ trì tịnh xá tử vong bất thường với vết thương trên đầu

Xã hội 06/04/2020 16:21

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ một sư thầy tử vong bất thường tại tịnh xá thuộc quận 6, TP.HCM.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 cho biết đơn vị này hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ một trụ trì tịnh xá tử vong bất thường.

Nạn nhân được xác định là sư thầy H.T.T (58 tuổi), trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân trên đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP.HCM.

Theo thông tin trên Dân Việt, vào chiều 5/4, chị gái của sư thầy T. cùng con trai tới tịnh xá Ngọc Nhân thì thấy cửa khóa nên dùng khóa mở cửa đi vào trong. Khi vào tới nhà bếp, cả hai phát hiện sư thầy nằm bất động trên sàn nhà.

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Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vị sư thầy tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, họ phát hiện trên đầu nạn nhân có vết thương. Ngay sau đó, hai mẹ con đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên sư thầy đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Được biết, thời gian qua vị sư thầy này ở một mình trong tịnh xá Ngọc Nhân. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

Sư thầy và phật tử tử vong trong chùa

Trước đó, tại Bình Thuận cũng vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 sư thầy và 1 nữ phật tử tử vong trong chùa. Cụ thể, vào chiều 23/3, một số phật tử đi chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) thì phát hiện 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là sư thầy Thích Nguyên Lộc (sinh năm 1963) và em N.B.Y (sinh năm 2001, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Bên cạnh đó, bà N.T.P (sinh năm 1977, mẹ của Y.) cũng bị thương nặng.

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Hung thủ gây án tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Sau 3 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, người địa phương). Theo đó, nghi phạm muốn trộm tài sản nhưng bị phát hiện nên đã ra tay giết người.

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Tại cơ quan điều tra, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến sư thầy và nữ phật tử tử vong đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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