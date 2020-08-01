TP.HCM: Phong tỏa 8 căn nhà ở quận Tân Phú

Do liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 trở về từ Đà Nẵng, lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành phong tỏa 8 căn nhà trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Theo thông tin đăng tải trên VnExpress, TP.HCM đang có một ca nghi nhiễm Covid-19 sống trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Đây là người đàn ông 42 tuổi, từng đi du lịch Đà Nẵng trong thời gian 17 - 25/7 cùng vợ và 2 con. Ngày 25/7, cả gia đình trở về TP.HCM bằng máy bay. Hai ngày tiếp theo anh ở tại nhà. Đến ngày 28/7, anh cùng vợ con được tài xế chở ra trạm y tế khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29-31/7, anh tự cách ly tại nhà.

Hiện ca nghi nhiễm đã được Trung tâm y tế Tân Phú chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Phong tỏa 8 căn nhà vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa 8 căn nhà gần nhà ca nghi nhiễm để bảo đảm an toàn. Riêng 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm qua (31/7); 23 người khác phải cách ly, theo dõi tại nhà.

Những người dân trong khu vực phong tỏa được yêu cầu không đi ra ngoài, nếu có nhu cầu về thực phẩm và đồ dùng thiết yếu sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ mua giúp.

Trong đợt tái bùng phát Covid-19 lần này, TP.HCM đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19, đều từ Đà Nẵng về.

TP.HCM đã phải phong tỏa nhiều khu vực để phòng tránh dịch bệnh lây lan như: Bệnh viện Quốc tế City (Bình Tân), khu dân cư ở quận 8, khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh); đường số 10, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 3 căn nhà ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú; một con hẻm ở quận 10; block 2B chung cư Thái An, quận 12.

Hai hôm trước, thành phố quyết định dừng hoạt động quán bar, vũ trường, việc tập trung quá 30 người nơi công cộng cũng bị cấm từ 0h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

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