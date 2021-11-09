TP.HCM phát hiện điểm bất thường trong đợt chi hỗ trợ 3, danh sách người nhận có hàng loạt chữ ký giống nhau

Bà Trần Thị Bích Trâm - Phó chủ tịch UBND quận 11 cho biết, các đợt hỗ trợ 1 và 2 quận 11 chi hỗ trợ đạt 97%. Với gói hỗ trợ đợt 3 , số người thực tế đã nhận hỗ trợ khoảng 133.200 người (khoảng 133,2 tỉ đồng).

Ông Võ Văn Hoan cho biết, đối với chính sách chi hỗ trợ theo nghị quyết 09 (gồm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, hộ kinh doanh phải đóng cửa theo quyết định của TP, người lao động tự do thuộc 6 nhóm ngành nghề..), TP mới chỉ cấp kinh phí cho quận, huyện các nội dung chi hỗ trợ cho lao động tự do, còn "các chính sách chi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thì chưa chi đồng nào".

Ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, quận này đã chi 260 tỉ cho ba gói hỗ trợ, trong đó thành phố cấp 121 tỉ, quận cần bổ sung 138 tỉ. Về kinh phí chống dịch, quận 11 chi 140 tỉ đồng, trong đó TP chi 60 tỉ, quận tạm ứng ngân sách quận 80 tỉ.

Bên cạnh, bà Võ Thị Chính - Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, quận 12 đã tạm ứng nhiều nguồn, trong đó có nguồn chi lương cho cán bộ nhân viên để chi hỗ trợ cho người dân trong khi chờ TP bổ sung kinh phí. Tính chung cho công tác an sinh, chi hỗ trợ cho người dân, quận 12 cần hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó riêng gói hỗ trợ thứ 3, quận cần chi 691 tỉ đồng cho khoảng 691.000 người.

Tuy nhiên, tính cả 3 đợt hỗ trợ, thành phố mới cấp cho quận 12 hơn 460 tỉ đồng, quận 12 đã ứng trước hơn 460 tỉ từ ngân sách quận, đến nay còn khoảng 80.000 người trong danh sách phê duyệt chưa bố trí được kinh phí để chi.

Ông Võ Văn Hoan cho biết danh sách người dân nhận hỗ trợ đã được phê duyệt trước ngày 22/10, các quận, huyện vẫn chi theo văn bản của UBND TP, đồng thời TP đã bổ sung kinh phí tuy nhiên nhiều quận, huyện chưa nhận được do các khâu thủ tục.

Người dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) nhận tiền hỗ trợ khó khăn đợt 3 - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin báo Tiền Phong, tại quận Tân Bình, đoàn kiểm tra phát hiện danh sách ký nhận các gói hỗ trợ ở một số phường có loạt chữ ký giống nhau, thậm chí nhiều trường hợp người nhận tiền không ký mà chỉ…đánh dấu cộng.

Trả lời cho việc này, đại diện UBND phường 13, quận Tân Bình lý giải nguyên nhân có loạt chữ ký giống nhau do những trường hợp được nhận hỗ trợ đang nhập viện hoặc đang ở khu phong tỏa. Có trường hợp phụ nữ đang nhập viện để sinh con… nên người nhà ký thay.

Về việc không ký mà chỉ “làm dấu” trong danh sách ký nhận, đại diện UBND phường 1 cho biết, do nhiều đối tượng nhận hỗ trợ không biết chữ hoặc đang đi cách ly nên được người nhà nhận thay.

Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, những danh sách ký nhận chưa rõ ràng địa phương phải làm văn bản chứ không phải lăn tay, viết thêm vào là đủ “Việc ký thay cũng phải lập hồ sơ. Quy định không cấm ký thay nhưng phải xác minh người ký là ai. Đề nghị Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình làm việc với các địa phương có hồ sơ như vậy, tổ chức thực hiện và báo cáo lại. Mặt trận, các đoàn thể, UBND quận phải kiên quyết thu hồi những trường hợp chi sai đối tượng và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu trục lợi chính sách”.

Bà Lê Thị Thu Sương - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, trong đợt hỗ trợ lần 3, quận đã chi gần 306 tỷ đồng cho gần 306 nghìn người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (tỷ lệ 95,15%). Quá trình chi trả gói hỗ trợ đợt 3 gặp nhiều áp lực, đặc biệt là việc xác định người thật sự khó khăn.

Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra tình hình các gói hỗ trợ tại quận 11 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên cạnh, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi - Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết, nhiều trường hợp tổ dân phố lập danh sách đưa lên phường vẫn phải bình xét lại. Trong đợt 3, quận Phú Nhuận đã ngưng chi trả cho hơn 5.000 trường hợp đã được lập danh sách vì phát hiện người đăng ký vẫn đang hưởng lương hưu hoặc đã nhận hỗ trợ ở nơi khác...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận tiêu chí của đợt 3 “hỗ trợ người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn” là còn chung chung, định tính, gây khó khăn cho các địa phương và không tránh khỏi tình trạng nhiều trường hợp địa phương làm đúng quy định nhưng người dân vẫn cho rằng làm sai: "Nhiều quận, huyện phản ảnh nhiều trường hợp không thuộc diện nhưng vẫn yêu cầu được hỗ trợ. Người dân thì nói người khác cũng như tôi, sao quận khác cho nhận hỗ trợ, còn tôi không được nhận".