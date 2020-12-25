Phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong, người dân lập tức báo công an đến điều tra.

Chiều 25/12, Công an phường Hiệp Bình Phước phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Theo thông tin trên Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 15 giờ 30 ngày 25/12, cư dân tại chung cư Sunview Town trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao của block A1 tại chung cư xuống đất. Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Cụ bà 63 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong - Ảnh: SGGP

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là bà H. (SN 1957, ngụ quận Thủ Đức). Bà H. sống cùng người thân ở căn hộ tầng 16 của chung cư này. Thời gian gần đây, bà H. đi khám thì phát hiện có nhiều bệnh. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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