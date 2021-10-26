TP.HCM: Hơn 92% phụ huynh đồng thuận cho con từ 12-17 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19

Thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến thời điểm có 92,13% phụ huynh đồng thuận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi trên địa bàn.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, cụ thể, trong số 711.702 phụ huynh có con đang là học sinh trong độ tuổi từ 12-17 được khảo sát có 655.715 người đồng thuận cho con em mình tiêm vắc xin phòng COVID-19, tỷ lệ 92,13%. Trong số các quận, huyện khảo sát, huyện Hóc Môn có tỷ lệ đồng thuận cao nhất với 98,79%, còn quận 7 là địa phương có tỷ lệ đồng thuận thấp nhất với 79,18%.

Xét về khối lớp, tỷ lệ đồng thuận cao nhất là khối lớp 9 với 93,06% với 103.154/110.846 phụ huynh học sinh; Ở khối 6, tỷ lệ đồng thuận là 90,87% với 79.875/87.904 phụ huynh học sinh. Ở lớp 12 tỷ lệ đồng thuận là 89,58% với tổng số 72.171/80.562 phụ huynh đồng thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều tối 25/10, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là đảm bảo an toàn sức khỏe trước dịch bệnh, trong đó trẻ em cũng là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm.

Việc tiêm vắc xin cho trẻ em không phải là điều kiện để học sinh đến trường học trực tiếp và phụ huynh đăng ký tiêm vắc xin cho học sinh trên tinh thần tự nguyện. Chỉ khi nào phụ huynh hay người giám hộ cho trẻ đồng ý thì học sinh mới được tiêm chủng.

Theo ông Dũng việc lấy ý kiến tiêm vắc xin cho trẻ trong độ tuổi từ 12- 17 được thực hiện theo nhiều kênh. Trong đó, với những em đang là học sinh sẽ thực hiện thông qua nhà trường còn các em không đi học được thực hiện qua kênh phường, xã.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 26/10, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn về công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi với đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ hỗ trợ điểm tiêm của hơn 450 điểm tiêm. Ngành y tế cũng sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ y tế về tiêm vắc xin cho học sinh.

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