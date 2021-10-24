TP.HCM đạt gần 50% quận, huyện tiêu chí vùng xanh, phủ 98,9% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

TP.HCM ghi nhận 9/22 quận, huyện đạt cấp độ 1, tương đương mức nguy cơ thấp - bình thường mới theo tiêu chí đánh giá của Nghị quyết 128 và Bộ Y tế.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 24/10, UBND TP.HCM có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, tính toàn TP.HCM, dịch đang ở cấp độ 2.

Tại 22 địa phương cấp huyện, 9 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình), 1 địa phương ở cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao).

9 địa phương đạt cấp 1 gồm: TP. Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình, quận 1, 7, 8, 10, huyện Cần Giờ và Củ Chi.

12 địa phương đạt cấp 2 bao gồm các quận, huyện còn lại (trừ quận Bình Tân cấp độ 3).

Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 199 đơn vị đạt cấp 1, 96 đạt cấp 2 và chỉ có 17 đơn vị cấp 3.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, số ca mắc mới trong tuần của thành phố từ ngày 14 đến 20/10 là 7.113. Số ca mắc mới của tuần trước đó (7-13/10) là 10.381.

Với dân số 9,1 triệu dân, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 dân/tuần ở TP.HCM là 95,6.

Hiện, TP.HCM có 98,9% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, 92% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ở TP.HCM đạt trên 70% và trong tháng 10/2021, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine đạt trên 80%.

TP. HCM đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị, sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 26/5. Tính đến sáng 24/10, TP.HCM ghi nhận hơn 424.000 ca nhiễm.

Tin vui cho người dân TP.HCM: Khởi động lại tour du lịch đường sông, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'? Sáng nay 24/10, đoàn khách đầu tiên tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng đi Cần Giờ bằng tàu cao tốc đã được khởi hành sau nhiều tháng ngưng hoạt động. Người dân vô cùng phấn khởi.

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