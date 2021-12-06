TP.HCM gia hạn thực hiện cấp CCCD gắn chip tới cuối tháng 12/2021

Xã hội 06/12/2021 14:23

Hiện còn 1.162.931 trường hợp chưa làm CCCD có gắn chip. Nguyên nhân việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan.

Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 6/12, Công an TP.HCM cho biết, tiếp tục gia hạn việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện dự án cấp và quản lý CCCD gắn chip, từ ngày 4/10, đơn vị tổ chức chiến dịch cấp CCCD đợt 2 (sau 5 tháng ngừng tiếp nhận hồ sơ do dịch Covid-19). 

Tuy nhiên tính đến ngày 2/12, Công an TP.HCM đã thu nhận 4.479.737 hồ sơ CCCD gắn chip. Trong đợt 2 thu nhận 1.786.503 hồ sơ (đạt 60,6%), hiện còn 1.162.931 trường hợp chưa làm CCCD. Nguyên nhân việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan.

TP.HCM gia hạn thực hiện cấp CCCD gắn chip tới cuối tháng 12/2021 - Ảnh 1
Xịt khử khuẩn trước khi lăn tay cho người dân ở phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, một phần là do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người dân e ngại không đi làm CCCD. Thậm chí nhiều người được CSKV mời tới làm CCCD thì nói "chưa có nhu cầu"…

Ngoài ra, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, do người dân thay đổi nơi cư trú, tạm trú cũng làm cho chiến dịch cấp CCCC chậm lại…

Công an TP.HCM kêu gọi người dân chưa làm CCCD gắn chip hãy tích cực đến các điểm làm CCCD tại phường, xã, thị trấn hoặc trụ sở công an 21 quận huyện, TP. Thủ Đức nơi đang thường trú, tạm trú để được cấp CCCD.

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