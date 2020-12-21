Sau khi đẻ rơi trong toilet bệnh viện, cô gái 18 tuổi vì quá hoảng loạn đã bỏ con vào thùng rác rồi chạy ra ngoài gọi người thân.

Chiều 21/12, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) thông tin về trường hợp cô gái 18 tuổi đẻ rơi trong toilet gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 40 ngày 20/12, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận sản phụ N.T.L.A. (SN 2002, ngụ Bình Thuận) trong tình trạng máu chảy nhiều ở vùng kín. Theo lời của cô gái 18 tuổi, các nhân viên y tế tìm thấy một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg trong thùng rác của nhà vệ sinh bệnh viện. Các bác sĩ lập tức chuyển bé trai lên Khoa Hồi sức nhi điều trị.

Sản phụ đẻ rơi trong nhà vệ sinh rồi bỏ con vào thùng rác - Ảnh cắt từ clip

Sản phụ 18 tuổi cho biết, trước đó cô không biết mình mang thai do từng bị rối loạn kinh nguyệt nên vẫn đi tập thể dục và yoga như bình thường. Sáng 20/12, A. thấy đau bụng nên gọi điện cho dì đưa vào bệnh viện khám.

Trong lúc đi vệ sinh, A. đã đẻ rơi trong toilet. Quá hoảng hốt, A. bỏ em bé trong thùng rác rồi ra ngoài tìm dì. Thấy cô gái bị chảy nhiều máu, nhiều người đã đưa cô vào khoa sản điều trị. Đáng chú ý, khi bác sĩ hỏi cha đứa trẻ là ai, A. đã trả lời là không biết.

Dì của A. cho biết, do mẹ em mất sớm nên vợ chồng bà coi A. như con ruột. Cha của A. cũng rất sốc sau sự việc. Sắp tới, gia đình sẽ đón mẹ con A. về nhà chăm sóc.

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