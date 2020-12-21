Đôi nam nữ đều đã có gia đình riêng nhưng vẫn đi "đu đưa" với nhau. Kết quả, cả hai bị chính thức hai bên ập vào đánh ghen trong nhà nghỉ.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh "trai có vợ", "gái có chồng" bị đánh ghen trong nhà nghỉ khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Clip đôi nam nữ bị đánh ghen trong nhà nghỉ

Theo nội dung trong video, đôi nam nữ đều là "hoa đã có chậu" đang vui vẻ trong nhà nghỉ thì bị một nhóm người ập vào bắt tại trận. Trong nhóm có cả "vợ chàng" lẫn "chồng nàng", cả hai đứng mắng chửi nửa kia không tiếc lời.

Người chồng được cho là bị vợ "cắm sừng" liên tục chửi bới tình địch, đồng thời đe dọa sẽ đưa sự việc ra chính quyền.

"Thằng này cũng chỉ là thằng ăn bám thôi con ạ, nó có giỏi giang gì đâu! Trông thì to cao đẹp trai nhưng mày thì chỉ thích cái mã thôi. Sao, bây giờ chúng mày có thích đưa ra chính quyền không?", người chồng nói.

Không ngờ, gã đàn ông bị cho là nhân tình thẳng thừng thách thức: "Đây qua đây nói chuyện ok. Ra chính quyền ok, không có vấn đề gì cả!". Sau giọt nước tràn ly, người chồng lập tức lao vào đánh tình địch chảy máu mũi.

Đôi nam nữ bị đánh ghen trong nhà nghỉ gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, cô vợ có chồng đi nhà nghỉ với gái lạ cũng lên tiếng tra hỏi cặp đôi, thậm chí còn chúc cả hai hạnh phúc bằng lời lẽ sâu cay: "Tao cũng chúc phúc cho chúng mày. Chúng mày về ở với nhau 3-7-21 ngày xem được không? Đấy, nó thề sống thề chết! Nó mà ngủ với con nào thì con đấy chết đường chết chợ... Tất cả những gì nói ra, phải có chứng cứ. Bởi vì anh biết không, anh điêu lắm! Ngày hôm trước anh ngủ với nó xong rồi anh thề với tôi, mồm anh như cái sẹo gỗ. Anh điêu lắm, anh dựng đầy đủ chuyện lên".

Đáp lại lời lẽ của vợ, gã đàn ông vẫn gân cổ lên cãi: "Bây giờ tôi nghĩ sự việc đã như thế này thì các anh có quyền giải quyết thì cứ... cho nhanh. Dù gì cũng là việc xấu, nói gì thì nói!".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự bức xúc. Ai nấy đều chỉ trích đôi nam nữ trong clip, đồng thời khuyên những người trong cuộc bình tĩnh xử lý sự việc, không nên nông nổi dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-co-vo-gai-co-chong-dang-vui-ve-trong-nha-nghi-thi-bi-chinh-that-hai-ben-ap-vao-danh-ghen-e-che-390944.html