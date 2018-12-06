‘Tôi là một thằng bất hiếu’ - Phút trải lòng của chàng trai 27 tuổi mắc căn bệnh quái ác khiến nhiều người bật khóc

Xã hội 06/12/2018 16:35

27 là độ tuổi mà các chàng trai đang tràn đầy sức sống, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, tình yêu. Ấy vậy mà chàng trai này lại phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, phải từ bỏ tình yêu, sự nghiệp của mình.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ dòng tâm sự của một chàng trai 27 tuổi mắc bệnh ung thư. Quyết định một mình ra nước ngoài chữa bệnh, anh vẫn luôn tự trách bản thân vì chưa báo hiếu được cho cha mẹ và phải buông bỏ người mình yêu.

“Tôi là một thằng bất hiếu

Tôi bất hiếu vì tôi vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của ba mẹ tôi là trở thành một bác sĩ giỏi (tôi bỏ học bác sĩ vào năm 4 đại học để bước ra kinh doanh - điều mà tôi đam mê).

Tôi bất hiếu vì vẫn chưa lo được cho ba mẹ một cuộc sống thật thoải mái (tôi đặt mục tiêu sẽ cho ông du lịch đây đó thoải mái tuổi già). Tất cả vẫn còn dang dở, 27 tuổi và tôi được phát hiện bị ung thư. Tôi lẳng lặng viết lá đơn xin nghỉ việc với lý do ra nước ngoài sinh sống, tôi lẳng lặng bán căn nhà đã chắt chiu được để quyết định qua Sing chữa bệnh. Cuộc ra đi không biết trước được điều gì. Tôi về và nói rằng tôi cờ bạc cá độ tới vỡ nợ bán nhà để trả, ba đánh tôi, mẹ và chị can lại. Mẹ chỉ tay đuổi tôi đi và không muốn nhìn thấy mặt tôi - tôi thấy nhẹ lòng... (Tôi nghĩ thà bà đau 1 lần rồi thôi, mặc kệ thằng con bất hiếu này còn hơn hằng ngày cứ lo lắng không biết con sẽ ra sao, như thế nào).

Chả hiểu sao lão Mạnh lại kể với bà (lão là anh rể tôi - là 1 bác sĩ giỏi), tôi đã dặn lão giấu nhẹm đi và chỉ khi nào quá trình điều trị kết thúc dù kết quả thế nào mới cho bà hay sự việc. Tôi biết chẳng thể bảo bà hãy yên lòng vì giờ này chắc bà như giông bão trong lòng.

Rồi người con gái mà tôi thương. Em hỏi tôi sao lại nghỉ việc. Tôi bảo anh ra nước ngoài làm ăn vì có hợp đồng rất lớn. Em hỏi tôi làm gì. Tôi ngần ngại trả lời kinh doanh thôi, khi nào thành công em sẽ biết. Em hỏi tôi đi bao lâu. Tôi bảo 1 năm. Em buồn. Rồi tối qua em về trễ (em ở xa tôi, em ngoài Bắc còn tôi trong Nam) tôi kiếm chuyện và rời xa em. Em bảo em mệt mỏi vì không biết phải làm gì với tôi, rồi em cũng không nói gì nữa - tôi nhẹ lòng.

‘Tôi là một thằng bất hiếu’ - Phút trải lòng của chàng trai 27 tuổi mắc căn bệnh quái ác khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 1
Những dòng tin nhắn của người mẹ khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Facebook

Và tôi nhẹ lòng muốn chia sẻ lên đây để qua đó nói với mọi người 1 điều, có lẽ là mọi người vẫn hay nghe hàng ngày nhưng tôi nghĩ vẫn phải nên nói vì nghe là 1 chuyện nhưng ít ai làm được lắm. Là hãy biết quý trọng tuổi trẻ, quý trọng thanh xuân và sức khỏe của mình. Tiền quan trọng nhưng đừng đánh đổi bất chấp và bất công với bản thân mình vì nó. Vậy nhé...

Tôi sẽ chiến đấu đến cùng... Và tôi có nên ra Hải Phòng gặp và nói chuyện với cô ấy không?”.

Những dòng chia sẻ của chàng trai trẻ khiến nhiều người vô cùng xúc động. Mọi người an ủi và hy vọng chàng trai sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Bên cạnh đó, họ cũng khuyên anh nên liên lạc với người nhà vì chắc hẳn người thân rất hy vọng có thể ở bên cạnh và chăm sóc anh trong lúc này.

‘Tôi là một thằng bất hiếu’ - Phút trải lòng của chàng trai 27 tuổi mắc căn bệnh quái ác khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 2
Chàng trai hy vọng qua bài chia sẻ của mình, các bạn trẻ sẽ biết quý trọng sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Cố lên chàng trai. Nhưng nên nói với mọi người, vì ngoài chiến đấu với bệnh tật bên bạn rất cần người thân để động viên. Chúc bạn khỏi bệnh”.

“Đọc những dòng tin mẹ nhắn cho bạn mà tôi thấy nhói lòng quá. Cố gắng lên. Mạnh mẽ và chiến đấu đến cùng nhé”.

“Cố lên anh, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ dành cho anh, gia đình bạn bè vẫn luôn là động lực cho anh”, rất nhiều lời động viên được cư dân mạng nhắn gửi đến nhân vật chính.

Mặc dù thực hư của câu chuyện vẫn chưa được xác minh nhưng cộng đồng mạng vẫn đang liên tục chia sẻ, bình luận. 

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