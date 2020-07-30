Tối 30/7, Bộ y tế công bố 5 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam

Xã hội 30/07/2020 18:08

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 464 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính tới 18 giờ ngày 30/7, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 464 người. 

CA BỆNH 460 (BN460): Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18/6-20/7/2020, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị đau đầu, mệt, đau họng. 

CA BỆNH 461 (BN461): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13-14/7/2020, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi. 

CA BỆNH 462 (BN462): Bệnh nhân nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 24/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. 

nhiem covid 19
Bộ y tế thông báo thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam - Ảnh minh họa: Internet

CA BỆNH 463 (BN463): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 21/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. 

CA BỆNH 464 (BN464): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18/07/2020, bệnh nhân đi thăm BN428. Cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28/7/2020 lấy mẫu, kết quả ngày 30/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 cách ly phòng dịch

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