Tối 30/7, Bộ y tế công bố 5 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 464 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
- Bệnh nhân 458 mắc Covid-19 từng đến chợ, ăn uống tại nhiều hàng quán và phụ em gái bán trà sữa trước khi có biểu hiện sốt, tức ngực
- Vị khách đi ô tô mặc áo mưa, đeo khẩu trang kín mít, tuy nhìn chẳng giống ai nhưng lại bớt đi nỗi lo mắc Covid-19
Tính tới 18 giờ ngày 30/7, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 464 người.
CA BỆNH 460 (BN460): Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 18/6-20/7/2020, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị đau đầu, mệt, đau họng.
CA BỆNH 461 (BN461): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 13-14/7/2020, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi.
CA BỆNH 462 (BN462): Bệnh nhân nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 24/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 463 (BN463): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 21/7/2020, bệnh nhân chăm sóc bố là BN428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 464 (BN464): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 18/07/2020, bệnh nhân đi thăm BN428. Cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28/7/2020 lấy mẫu, kết quả ngày 30/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.