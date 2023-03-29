Toàn bộ lời khai của nhóm đối tượng lột áo quần, cắt tóc cô gái trẻ giữa đường ở Bình Dương

Xã hội 29/03/2023 11:30

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Nìm Thuỳ Trang (34 tuổi, chị dâu của Phùng), Hỷ Hướng Xường (60 tuổi, mẹ ruột của Phùng, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Làm nhục người khác”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 29/3, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Nìm Thuỳ Trang (34 tuổi, chị dâu của Phùng), Hỷ Hướng Xường (60 tuổi, mẹ ruột của Phùng, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Làm nhục người khác”.

Toàn bộ lời khai của nhóm đối tượng lột áo quần, cắt tóc cô gái trẻ giữa đường ở Bình Dương - Ảnh 1
3 người phụ nữ bị công an tạm giữ - Ảnh: VietNamNet

Dựa theo lời khai của các đối tượng, chiều 27/3, chị Đ.B.T. (18 tuổi, quê Cà Mau) đi cùng ông V.M.K. (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trên ô tô con mang biển số Bình Dương đến một cửa hàng nằm bên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một để mua vật dụng.

Khi mua hàng xong, cả hai người lên ô tô để về. Bất ngờ một ô tô màu trắng và xe máy chặn ô tô của ông K. Lúc này, Tằng Xỉu Phùng cùng Xường và Trang vây ô tô, yêu cầu ông K. và chị T. ra khỏi xe, sau đó thực hiện hành vi đánh đập các nạn nhân.

Phùng, Xường và Trang túm tóc, cắt tóc của chị T., dùng tay chân đánh vào đầu, mặt và ngực của chị này. Sau đó, các đối tượng còn lột quần áo của chị T. giữa đường, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 14 Promax màu trắng của ông K.

​Cũng theo lời khai của các đối tượng, ông V.M.K và Tằng Xỉu Phùng kết hôn từ năm 2014. Từ tháng 1/2023 đến nay, ông K. và Phùng xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân nhưng chưa ly hôn.

Từ tháng 10/2022 đến nay, ông K. và chị T. có mối quan hệ tình cảm và bị gia đình Tằng Xỉu Phùng phát hiện. Ngày 27/3, gia đình Phùng theo dõi ông K. rồi phát sinh sự việc như trên.

Toàn bộ lời khai của nhóm đối tượng lột áo quần, cắt tóc cô gái trẻ giữa đường ở Bình Dương - Ảnh 2
Nhóm đối tượng lột áo quần cô gái trẻ giữa đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh Khương chở chị T. trên đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn qua phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), Tằng Xỉu Phùng cùng Nìm Thùy Trang (chị dâu), Hỷ Hướng Xường (mẹ của Phùng) và 3 thanh niên khác (chưa rõ nhân thân) chặn đầu ô tô, kéo anh Khương cùng chị T. xuống nói chuyện.

Khi cả hai người ra khỏi xe, nhóm trên xông vào đánh đập, cắt tóc, lột quần áo của chị T. giữa đường để nhục mạ. Trong quá trình này, một số người trong nhóm còn lấy điện thoại di động trị giá 29 triệu đồng, dây chuyền bạch kim 12 triệu và vòng tay bằng vàng 8 triệu của 2 người.

Sau khi có những hành vi trên, nhóm người này lên xe rời đi. Các nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

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