Tình trạng sức khỏe bất thường của nghi phạm trong vụ người phụ nữ bị đánh tử vong ở Cà Mau

Xã hội 15/11/2022 16:53

Vào ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi "Giết người".

Liên quan vụ người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau, theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 15/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau) về hành vi “Giết người”.

Hiện tại, sức khỏe của nghi phạm Xuân đang trong tình trạng xấu. Theo đó, những ngày qua, nghi phạm Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát.

Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can Xuân đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, nghi phạm Xuân có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu. Theo đó, nghi phạm Xuân bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

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Camera an ninh ghi lại cảnh chị T. bị Xuân dùng gậy đánh tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân cùng chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) đến một khách sạn ở phường 5, TP Cà Mau và được nhân viên bố trí phòng ở tầng 3. Đến khoảng 8h hôm sau, nhân viên dọn phòng khách sạn nghe tiếng cự cãi trong phòng của ông Xuân nên đến gần. Lúc này, nhân viên thấy chị T. từ trong phòng bò ra ngoài hành lang, trên người có nhiều vết thương. Còn ông Xuân cầm cây gỗ (chân ghế) với vẻ mặt hung hăng. Nhân viên dọn phòng hoảng sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô.

Theo hình ảnh camera, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của một người phụ nữ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ nằm ôm đầu chịu trận. Sau một lúc đánh liên tục vào người phụ nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Một lúc sau, người ở trong phòng kế bên có vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại.

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Hai người con của chị T. ôm lư hương và di ảnh tiễn mẹ - Ảnh: Báo Thanh niên

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng và tử vong. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương...", bác sĩ nói.

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