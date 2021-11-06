'Tịnh thất bồng lai' có dấu hiệu 'mượn' tôn giáo để trục lợi, vướng loạt sai phạm và là cơ sở thời tự bất hợp pháp

Xã hội 06/11/2021 08:11

Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo Tin tức/ TTXVN đưa tin, chiều 5/11, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, cơ sở tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Theo ông Trọng, cơ sở này thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cao Thị Cúc (hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

'Tịnh thất bồng lai' có dấu hiệu 'mượn' tôn giáo để trục lợi, vướng loạt sai phạm và là cơ sở thời tự bất hợp pháp - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân (người ngồi) - Người đứng đầu 'Tịnh thất bồng lai' (nay đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) - Ảnh: Cắt từ clip

Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý; đề nghị UBND tỉnh và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, một số lỗi sai phạm của cơ sở này trong việc xây dựng như: Do cá nhân đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng trên đất ở nông thôn, sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đã bị UBND xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.

'Tịnh thất bồng lai' có dấu hiệu 'mượn' tôn giáo để trục lợi, vướng loạt sai phạm và là cơ sở thời tự bất hợp pháp - Ảnh 2
Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: TTXVN 

Hộ bà Cúc nuôi 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó UBND xã Hòa Khánh Tây chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. UBND huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà này và những phụ nữ ở tại hộ gia đình bà để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trẻ em ở đây.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy, điều kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại đây chưa bảo đảm. Ông Nguyễn Tiến Trọng nói: “Vụ việc này có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cúc khẳng định bà thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo. Trong quá trình làm việc, ông Lê Tùng Vân - người sống cùng bà Cao Thị Cúc - khẳng định đây không phải là chùa mà là nhà riêng, tuy nhiên bà Cúc vẫn cho treo biển cơ sở tôn giáo”.

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Trước sự việc nữ CEO Đại Nam ghé thăm Tịnh thất bồng lai, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

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