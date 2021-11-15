Tỉnh đầu tiên ở miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi

Xã hội 15/11/2021 19:54

Với sự quyết tâm, khẩn trương của ngành Giáo dục và các địa phương, tỉnh này đã tiêm được 31.574 mũi vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 15/11, tỉnh Sóc Trăng đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến 15 tuổi (trẻ sinh từ ngày 15/11/2009 trở về trước). Dự kiến có khoảng 80.000 học sinh trung học cơ sở học lớp 7, 8, 9 và trẻ em cộng đồng được tiêm đợt này. 

Qua đó, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên ở miền Tây tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến các điểm tiêm. Anh Nguyễn Anh L. (phường 4, thành phố Sóc Trăng) cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm còn cao nên khi nghe con được tiêm vắc xin, anh rất mừng: "Khi đưa con đi tiêm, tôi chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho con mình và cho mọi người".

 

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi - Ảnh 1
Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 ở thành phố Sóc Trăng chờ đến lượt tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Bác sĩ CKII Huỳnh Trung Đoàn - Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch, trong 3 ngày từ 15 đến 17/11, ngành y tế thành phố bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-15 tuổi với số lượng gần 8.500 em tại 3 điểm trường. Riêng những trẻ không đến trường sẽ được tiêm tại các điểm tiêm thuộc phường nơi cư trú.

Theo bác sĩ Đoàn, thành phố Sóc Trăng phấn đấu đạt 95% số trẻ từ 12-15 tuổi được tiêm trong năm 2021. Mũi 2 sẽ được tiêm từ 3-4 tuần sau khi tiêm mũi 1. Vắc xin sử dụng là Pfizer.

Trước đó, Sóc Trăng cũng là tỉnh đầu tiên ở miền Tây tiêm vắc xin cho học sinh cấp 3 với khoảng 36.000 em.

Theo thông tin TTXVN, ngoài khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, Sóc Trăng đang triển khai tiêm vét mũi 1 cho người trên 18 tuổi, tiêm mũi 2 cho trường hợp đã đủ thời gian sau khi tiêm mũi 1. Nhờ các lực lượng y, bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên, của Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố khác về hỗ trợ địa phương nên đến nay tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh đạt khá cao. Tính đến hết ngày 14/11, số người 18 tuổi trở lên của tỉnh đã tiêm mũi 1 đạt gần 90% và mũi 2 đạt gần 53%.

Một số tỉnh miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho bà con và hơn 50% dân số đã được tiêm

Một số tỉnh miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho bà con và hơn 50% dân số đã được tiêm

Những ngày qua, các tỉnh miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 ngừa Covid-19 cho người dân. Bên cạnh đó, các tỉnh thành vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở những nơi có ca mắc mới.

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