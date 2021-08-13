Tìm việc làm lương cao thông qua MXH, một phụ nữ ở Cao Bằng bị lừa bán sang Trung Quốc

Xã hội 13/08/2021 13:53

Công an huyện Nguyên Bình và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp giải cứu chị L.T.H (trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) nhập cảnh vào khu vực biên giới huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 13/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa giải cứu chị L.T.H. (trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/8, Công an huyện Nguyên Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đưa chị H. trở về nhà sau khi giải cứu và sau đó, đưa chị vào khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19.

Nạn nhân H. cho biết khoảng tháng 4/2017, chị quen biết một người lạ thông qua mạng xã hội, người này hứa hẹn sẽ tìm việc làm với mức lương cao. Sau khi tin và đi theo người này, H. đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

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Người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc vừa được Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnam Plus, chị H. cho biết, sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị bị ép sinh sống với một người đàn ông Trung Quốc và đã sinh con vào năm 2019. Nhưng trong khoảng thời gian sinh sống, chị bị đối xử tệ bạc và cuộc sống khó khăn nên H đã đưa con bỏ trốn về Việt Nam.

Để được cứu thoát, chị H đã liên lạc với trang Facebook chính thức của Công an huyện Nguyên Bình. Nhận được tin cầu cứu, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu chị H. thành công.

Hiện tại, chị H và con nhỏ đã được đoàn tụ với gia đình, tiếp tục sinh sống tại địa phương. Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ đã lừa bán chị H. sang Trung Quốc.

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Nghe Long lừa nói sang Trung Quốc để gặp mẹ ruột, L. đã đồng ý. Cô bé không hề biết rằng, mình đang bị bán sang Trung Quốc để làm vợ. 10 năm sau, L. đã tìm cách về Việt Nam.

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