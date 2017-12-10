Tìm thấy thi thể hai nữ sinh lớp 8 để lại thư tuyệt mệnh rồi nắm tay nhau nhảy cầu tự tử

Xã hội 10/12/2017 06:21

Người dân đang lưu thông trên đường thì hốt hoảng phát hiện hai nữ sinh nhảy cầu tự tử. Hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em.

Tối qua (9/12), ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 em học sinh tại khu vực cầu Dùng.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là N.T.D. (SN 2004, trú tại xã Thanh Lĩnh) và L.T.T.T (SN 2004, trú ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương). Cả hai hiện đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn và là bạn thân của nhau.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 9/12, người dân đang lưu thông trên cầu thì hốt hoảng phát hiện hai nữ sinh nắm tay nhau đứng trên cầu Dùng nhảy xuống sông Lam tự vẫn.

Tìm thấy thi thể hai nữ sinh lớp 8 để lại thư tuyệt mệnh rồi nắm tay nhau nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Cầu Dùng nơi hai nữ sinh nhảy cầu tự tử.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích của 2 em. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước khi gieo mình xuống sống tự tử, hai nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh. Đến 21 giờ 50 cùng ngày, thi thể cả hai đã được tìm thấy gần khu vực cầu Dùng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

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