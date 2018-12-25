Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk

Xã hội 25/12/2018 15:22

Theo gia đình, người mẹ có biểu hiện bất thường, nhiều lúc xem con mình như người xa lạ.

Sáng nay (25/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng H Phe Siu (SN 1998, ngụ buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân chính là con trai 10 tháng tuổi của nghi phạm.

Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk - Ảnh 1

Gia đình tổ chức an táng cho cháu bé - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, khoảng 11 giờ ngày 24/12, H Phe Siu ở nhà cùng con trai là cháu Y Hiếu Siu (sinh ngày 22/2/2018). Bất ngờ, H Phe Siu dùng một chiếc gối màu đen đè lên mặt con trai khiến cháu bé ngạt thở và tử vong. 

Gây án xong, H Phe Siu thấy con bị ra phân nên lấy quần áo mới thay rồi mang đồ bẩn đi giặt. Chiều cùng ngày, gia đình phát hiện vụ việc nên báo công an.

Người thân cho biết, H Phe Siu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau sinh. Thỉnh thoảng nói năng lảm nhảm giống như người bị bệnh tâm thần và coi con mình như người xa lạ. Cách đây ít ngày, gia đình đã đưa người mẹ tới Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk khám và được cấp phát thuốc về uống.

Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

Cách đây không lâu, tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi xảy ra vụ việc mẹ ném con 2 tuổi xuống giếng rồi hô hoán bị bắt cóc. Theo điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/10, chị Phạm Thị N.T. (27 tuổi) hô hoán với người dân xung quanh rằng con trai của mình là cháu Phạm N.H. (2 tuổi) bị một người lạ bắt cóc.

Ngay sau đó, người dân xung quanh tổ chức tập trung tìm kiếm nhưng không phát hiện bất kỳ ai có biểu hiện khả nghi. Trong quá trình tìm kiếm xung quanh nhà, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi nằm dưới đáy giếng nhà chị T., phía trên là chiếc xe nôi của cháu bé.

Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk - Ảnh 3
Người mẹ ném con xuống giếng rồi hô hoán cháu bé bị bắt cóc - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định chị T. đã ném con xuống giếng rồi hô hoán cháu bé bị bắt cóc. Theo người nhà nạn nhân, trước đây chị T. từng bị trầm cảm nặng, được đưa đi điều trị một thời gian dài. Thời gian trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ thường xuyên có biểu hiện và hành động khác thường. 

Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk - Ảnh 4

Người chồng khóc ngất khi nghe tin vợ sát hại con trai và cháu gái - Ảnh: Internet

Trước đó tại khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc mẹ thắt cổ con trai 8 tuổi và cháu gái 6 tuổi bằng dây thừng đến tử vong. Khoảng 22 giờ 30 ngày 20/7, chị Hoàng Thị S. (SN 1985, quê Hưng Yên) trèo lên tầng thượng tòa nhà định tự tử nhưng mọi người can ngăn kịp. Sau đó, người phụ nữ hét lớn "Tôi giết con tôi rồi". Một số người dân vội vàng chạy lên nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc đau lòng. Cơ quan điều tra xác định nữ nghi phạm có triệu chứng trầm cảm, nghi do hoảng loạn nên đã siết cổ hai cháu bé.

Vụ mẹ giết 2 con trong phòng ngủ: Nhà chồng tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can

Vụ mẹ giết 2 con trong phòng ngủ: Nhà chồng tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can

Sau khi giết hai đứa con, người mẹ ra đường bắt xe về quê. Nhưng vì thấy Thảo có nhiều biểu hiện bất thường nên không tài xế nào dám chở.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ giết con trầm cảm sau sinh mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh giết người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 43 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 9 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày