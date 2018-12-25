Tiết lộ nguyên nhân vụ mẹ dùng gối bịt mặt con trai 10 tháng tuổi đến tắt thở ở Đắk Lắk

Sáng nay (25/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng H Phe Siu (SN 1998, ngụ buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân chính là con trai 10 tháng tuổi của nghi phạm.

Gây án xong, H Phe Siu thấy con bị ra phân nên lấy quần áo mới thay rồi mang đồ bẩn đi giặt. Chiều cùng ngày, gia đình phát hiện vụ việc nên báo công an.

Theo Người Lao Động, khoảng 11 giờ ngày 24/12, H Phe Siu ở nhà cùng con trai là cháu Y Hiếu Siu (sinh ngày 22/2/2018). Bất ngờ, H Phe Siu dùng một chiếc gối màu đen đè lên mặt con trai khiến cháu bé ngạt thở và tử vong.

Người thân cho biết, H Phe Siu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau sinh. Thỉnh thoảng nói năng lảm nhảm giống như người bị bệnh tâm thần và coi con mình như người xa lạ. Cách đây ít ngày, gia đình đã đưa người mẹ tới Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk khám và được cấp phát thuốc về uống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

Cách đây không lâu, tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi xảy ra vụ việc mẹ ném con 2 tuổi xuống giếng rồi hô hoán bị bắt cóc. Theo điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/10, chị Phạm Thị N.T. (27 tuổi) hô hoán với người dân xung quanh rằng con trai của mình là cháu Phạm N.H. (2 tuổi) bị một người lạ bắt cóc.

Ngay sau đó, người dân xung quanh tổ chức tập trung tìm kiếm nhưng không phát hiện bất kỳ ai có biểu hiện khả nghi. Trong quá trình tìm kiếm xung quanh nhà, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi nằm dưới đáy giếng nhà chị T., phía trên là chiếc xe nôi của cháu bé.

Người mẹ ném con xuống giếng rồi hô hoán cháu bé bị bắt cóc - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định chị T. đã ném con xuống giếng rồi hô hoán cháu bé bị bắt cóc. Theo người nhà nạn nhân, trước đây chị T. từng bị trầm cảm nặng, được đưa đi điều trị một thời gian dài. Thời gian trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ thường xuyên có biểu hiện và hành động khác thường.

Người chồng khóc ngất khi nghe tin vợ sát hại con trai và cháu gái - Ảnh: Internet

Trước đó tại khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc mẹ thắt cổ con trai 8 tuổi và cháu gái 6 tuổi bằng dây thừng đến tử vong. Khoảng 22 giờ 30 ngày 20/7, chị Hoàng Thị S. (SN 1985, quê Hưng Yên) trèo lên tầng thượng tòa nhà định tự tử nhưng mọi người can ngăn kịp. Sau đó, người phụ nữ hét lớn "Tôi giết con tôi rồi". Một số người dân vội vàng chạy lên nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc đau lòng. Cơ quan điều tra xác định nữ nghi phạm có triệu chứng trầm cảm, nghi do hoảng loạn nên đã siết cổ hai cháu bé.