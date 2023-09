Liên quan đến vụ án hai đứa trẻ được ông bà nội phát hiện tử vong trong phòng ngủ, hôm qua (1/10), Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Thảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm trong vụ án là mẹ ruột của hai bé. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Thảo để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, vì trong lúc lấy lời khai, Thảo có dấu hiệu không bình thường nên Công an Giồng Riềng đã lập thủ tục đưa nghi can đi giám định tâm thần.

Được biết, từ nhỏ Thảo được bà ngoại chăm sóc vì ba mẹ ly hôn. Đến năm 18 tuổi, qua mai mối Thảo được gả về làm vợ thứ 2 của anh Vũ (trước đó đã ly hôn và có con gái riêng 12 tuổi).