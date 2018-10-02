Liên quan đến vụ án hai đứa trẻ được ông bà nội phát hiện tử vong trong phòng ngủ, hôm qua (1/10), Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Được biết, từ nhỏ Thảo được bà ngoại chăm sóc vì ba mẹ ly hôn. Đến năm 18 tuổi, qua mai mối Thảo được gả về làm vợ thứ 2 của anh Vũ (trước đó đã ly hôn và có con gái riêng 12 tuổi).

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm trong vụ án là mẹ ruột của hai bé. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Thảo để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, vì trong lúc lấy lời khai, Thảo có dấu hiệu không bình thường nên Công an Giồng Riềng đã lập thủ tục đưa nghi can đi giám định tâm thần.

Chiếc giường anh Vũ phát hiện hai con tử vong - Ảnh: Zing.vn

Khi biết tin Thảo là người giết chết 2 con, mọi người trong gia đình đều vô cùng bất ngờ. Theo chia sẻ của gia đình anh Vũ, mọi người từng nghe nói việc Thảo bị trầm cảm nhưng sau khi kết hôn mọi việc đều bình thường nên không ai nghi ngờ gì.

Trong cuộc sống hàng ngày, Thảo ít nói, chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc 2 con, không biết làm việc nhà cũng như công việc đồng ruộng. Trước đó, Thảo đòi chồng mua cho một chiếc điện thoại mới và đã được đáp ứng. Cuộc sống hôn nhân của anh Vũ và Thảo cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, anh Vũ cùng cha mẹ đến dự tiệc ở nhà người thân, vì say rượu nên không về nhà. Sáng hôm sau, khi về đến nhà anh có đi tìm vợ nhưng không thấy. Khi gọi điện, Thảo có bắt máy nhưng không nói gì. Từ đó về sau, điện thoại Thảo không liên lạc được. Một lúc sau, anh vào nhà kêu các con ra ăn bánh thì phát hiện hai bé đã chết trong chiếc mùng được mắc cẩn thận.

Trên thi thể bé T.N và T.L, mọi người phát hiện phần mũi, miệng có dấu hiệu bị tổn thương và bầm tím.

Theo một số người dân sinh sống gần đó, vào ngày xảy ra sự việc, người mẹ trẻ ra đường bắt xe về quê nhưng nhìn thấy Thảo có biểu hiện bất thường nên không ai dám chở. Sau đó, Thảo phải đi bộ hơn 1km mới bắt được xe.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai muốn bỏ đi nhưng không nỡ bỏ con lại, còn mang theo thì nuôi không nổi. Chính vì vậy người mẹ trẻ đã ra tay sát hại hai đứa trẻ.

Trao đổi với Zing, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang cho biết nếu kết quả giám định cho thấy Thảo bị tâm thần và mất khả năng điều khiển hành vi trong lúc gây án thì có thể đình chỉ điều tra bị can. Thảo sẽ được đưa đi điều trị bắt buộc.

Trong trường hợp Thảo chỉ bị bệnh nhẹ và chỉ hạn chế khả năng điều khiển hành vi trong lúc gây án thì sau khi khỏi bệnh, bị can vẫn bị truy tố, xét xử về tội giết người.

Nguồn clip: Zing.vn