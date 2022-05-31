Tiền Giang: Xe tải cháy dữ dội ở dốc cầu Rạch Miễu, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế có hành động dũng cảm khiến nhiều người bất ngờ

Chiếc xe tải chở bia đang đi xuống chân cầu Rạch Miễu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở trong cabin. Để tránh gây nguy hiểm cho người dân xung quanh tài xế đã có hành động dũng cảm khiến người xem không khỏi dành những lời khen dành cho anh chàng.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 21-5, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân một vụ cháy xe chở bia trên quốc lộ 60.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, trên quốc lộ 60 đoạn dốc cầu Rạch Miễu, một xe tải chở bia bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe và một phần hàng hóa trên xe.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Thân (37 tuổi, ngụ TP.HCM) lái chở bia đang chạy từ Bến Tre về Tiền Giang.

Khi xe của tài xế Thân vừa đổ dốc cầu Rạch Miễu thì người dân phát hiện khói bốc ra từ phía đầu xe và sau đó bốc cháy dữ dội. Lúc này tài xế không thắng xe lại mà cố gắng lái xe chạy thêm 300m, ra khỏi khu vực dốc cầu mới dừng xe để không gây tai nạn cho xe khác và bung cửa chạy thoát thân.

Chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: báo Dân Trí

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Trí, phát hiện vụ cháy, nhiều người dân đã đưa bình cứu hỏa đến cố gắng dập lửa nhưng không thành. Nhiều người đã tập trung hỗ trợ tài xế dỡ hàng khỏi xe để hạn chế thiệt hại.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến dập lửa. Khi đám cháy tắt hoàn toàn, phần đầu chiếc xe cơ bản đã bị thiêu rụi. May mắn, không có thiệt hại về người trong sự cố này.

Tại hiện trường, xe tải cháy rụi hoàn toàn phần đầu xe, một phần hàng hóa bị hỏng nặng, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-giang-xe-tai-chay-du-doi-o-doc-cau-rach-mieu-doan-clip-ghi-lai-canh-tai-xe-co-hanh-dong-dung-cam-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-472430.html