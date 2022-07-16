Thương tâm 2 bé gái tử vong khi rủ nhau tắm gần cửa cống

Xã hội 16/07/2022 18:11

Hai bé gái có quan hệ họ hàng rủ nhau đi tắm, nhưng không may cả 2 cháu bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo báo Lao Động, ngày 16/7, lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 bé gái tử vong.

Cụ thể, gần 17h ngày 15/7, UBND xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng) nhận được tin báo về trường hợp 2 bé gái đuối nước tại cống Xiếc (thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn). Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã cùng đơn vị liên quan có mặt tại khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Thời điểm này, một bé gái được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé còn lại được người dân vớt lên sau đó và đã tử vong. 

Thương tâm 2 bé gái tử vong khi rủ nhau tắm gần cửa cống - Ảnh 1
Một bé gái được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé còn lại được người dân vớt lên sau đó và đã tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo Kinh tế và Đô thị, qua thông tin ban đầu được biết, 2 cháu bé tử vong vì đuối nước là N.X.M. (sinh năm 2009) và N.T.H. (sinh năm 2010, đều trú tại thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn), có quan hệ họ hàng. Hai nạn nhân cùng một bạn rủ nhau ra cống Xiếc để tắm nhưng không may hai cháu bị đuối nước. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mực nước của cống dâng cao sau nhiều ngày có mưa lớn.

Hiện, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên theo quy định. Đồng thời, động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

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