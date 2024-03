Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi hai học sinh là hai anh em sinh đôi chở nhau bằng xe máy đã va chạm với xe tải ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khiến 2 em tử vong.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 13h ngày 12/3, tại giao lộ giữa đường Chà Vi và đường ĐH620, thuộc ấp Bến Tượng, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương, xe tải biển số 60S-3969 do Đinh Sỹ Đan (SN 1994, quê Đồng Nai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Văn phòng ấp Bến Tượng đi Quốc lộ 13 xảy ra va chạm với xe máy biển số 61FC-0120 do Lê Trọng Phước (SN 2009, ngụ huyện Bàu Bàng) điều khiển, chở theo em trai sinh đôi là Lê Trọng An đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến Lê Trọng Phước tử vong tại chỗ, Lê Trọng An bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Do vết thương quá nặng, An cũng đã tử vong.

Qua điều tra, nguyên nhân do Đinh Sỹ Đan điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường theo quy định gây tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Dẫn tin từ TTXVN, mẹ của hai học sinh tử nạn đang làm việc tại một trường Mầm non ở Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Do điều kiện quá khó khăn, Ban Giám hiệu nhà trường gửi lời kêu gọi đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh và học sinh của trường cùng đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ gia đình hai nạn nhân lo hậu sự.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Bình Dương đã ký kết tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các trường, trung tâm giáo dục phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm việc tuyên truyền an toàn giao thông trong học sinh.

