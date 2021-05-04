Thương lắm Nhã ơi! Hàng trăm người không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn gái

Xã hội 04/05/2021 22:00

Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã vào tối nay lúc 19h.

Vnexpress đưa tin, 19h tối 4/5, gần 400 sinh viên, giảng viên trường Đại học Khoa học Huế tập trung quanh khuôn viên nhà trường để tham gia lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn thoát chết đuối.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Ai cũng mang theo một nhánh hoa cúc trắng hoặc hoa hồng và một ngọn nến. Xung quanh khuôn viên trường được thắp sáng bởi những ánh nến của đèn hoa đăng. 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại buổi tưởng niệm, Ông Huỳnh Văn Chương, phó giám đốc ĐH Huế đã chia sẻ: "Thương lắm Nhã ơi. Em ra đi nhưng hành động dũng cảm của em sẽ còn mãi".

Thương lắm Nhã ơi! Hàng trăm người không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn gái - Ảnh 1
Hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Huế đã đến lễ tưởng niệm dành cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã - Ảnh: Tuổi Trẻ
Nguyen Van Nha 1
Các giảng viên đặt đèn hoa đăng xung quanh di ảnh của Nhã - Ảnh: Vnexpress

Sau một phút mặc niệm dành cho sinh viên Nhã, đại diện gia đình nam sinh cũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về hành động cứu người trong hoạn nạn của em.

Nhiều sinh viên tham gia buổi lễ đã không khỏi xúc động tiếc thương cho một chàng trai dũng cảm. Một số người còn bật khóc khi nghe những chia sẻ của bạn bè về những phong trào Đoàn Thanh niên mà Nhã đã tham gia. 

Thương lắm Nhã ơi! Hàng trăm người không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn gái - Ảnh 3
Nhiều sinh viên đã bật khóc khi nghe những chia sẻ về Nhã lúc còn sống - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khoảng 30 phút chia sẻ, tưởng nhớ Nhã, sinh viên, giảng viên trường Đại học Khoa học Huế đã xếp hàng dài đặt hoa, nến lên bàn tưởng niệm Nhã. Ở giữa chiếc bàn có đặt một tấm hình của nam sinh với nụ cười rạng rỡ khi còn sống. Nhiều người đã khóc khi hình ảnh Nhã vui cười được chiếu trên màn hình máy chiếu.

Nguyen Van Nha 2
Anh trai Nhã thay mặt gia đình nhận giấy khen của người em trai dũng cảm - Ảnh: Vnexpress

Hành động cứu người, không quản ngại nguy hiểm của Nguyễn Văn Nhã khiến nhiều người nể phục. Trước đó, chiều ngày 30/4, cậu sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Huế, đã lao ra dòng nước biển để cứu 3 bạn nữ, để rồi đuối sức và tử vong.

Thương lắm Nhã ơi! Hàng trăm người không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn gái - Ảnh 5
Mọi người kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình Nhã tại lễ tưởng niệm nam sinh viên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi gia đình Nhã, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm và xem xét công nhận nam sinh là liệt sĩ.

Nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu trong vụ đuối nước: 'Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy'

Nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu trong vụ đuối nước: 'Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy'

Liên quan đến việc nam sinh quên mình cứu bạn đuối nước, mới đây, một trong 3 nữ sinh được anh cứu đã nghẹn ngào kể lại câu chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Văn Nhã Nguyễn Văn Nhã cứu bạn quên mình lễ tưởng niệm

TIN MỚI NHẤT

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1