Thương lắm Nhã ơi! Hàng trăm người không cầm được nước mắt trong lễ tưởng niệm nam sinh dũng cảm cứu 3 bạn gái

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Ai cũng mang theo một nhánh hoa cúc trắng hoặc hoa hồng và một ngọn nến. Xung quanh khuôn viên trường được thắp sáng bởi những ánh nến của đèn hoa đăng.

Sau một phút mặc niệm dành cho sinh viên Nhã, đại diện gia đình nam sinh cũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về hành động cứu người trong hoạn nạn của em.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại buổi tưởng niệm, Ông Huỳnh Văn Chương, phó giám đốc ĐH Huế đã chia sẻ: "Thương lắm Nhã ơi. Em ra đi nhưng hành động dũng cảm của em sẽ còn mãi".

Nhiều sinh viên tham gia buổi lễ đã không khỏi xúc động tiếc thương cho một chàng trai dũng cảm. Một số người còn bật khóc khi nghe những chia sẻ của bạn bè về những phong trào Đoàn Thanh niên mà Nhã đã tham gia.

Nhiều sinh viên đã bật khóc khi nghe những chia sẻ về Nhã lúc còn sống - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khoảng 30 phút chia sẻ, tưởng nhớ Nhã, sinh viên, giảng viên trường Đại học Khoa học Huế đã xếp hàng dài đặt hoa, nến lên bàn tưởng niệm Nhã. Ở giữa chiếc bàn có đặt một tấm hình của nam sinh với nụ cười rạng rỡ khi còn sống. Nhiều người đã khóc khi hình ảnh Nhã vui cười được chiếu trên màn hình máy chiếu.

Anh trai Nhã thay mặt gia đình nhận giấy khen của người em trai dũng cảm - Ảnh: Vnexpress

Hành động cứu người, không quản ngại nguy hiểm của Nguyễn Văn Nhã khiến nhiều người nể phục. Trước đó, chiều ngày 30/4, cậu sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Huế, đã lao ra dòng nước biển để cứu 3 bạn nữ, để rồi đuối sức và tử vong.

Mọi người kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình Nhã tại lễ tưởng niệm nam sinh viên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi gia đình Nhã, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm và xem xét công nhận nam sinh là liệt sĩ.