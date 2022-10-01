Thức giấc, người chồng hốt hoảng khi thấy vợ tử vong trong tư thế treo cổ

Xã hội 01/10/2022 14:46

Bước đầu xác định người phụ nữ tử vong khoảng 45 tuổi và mang quốc tịch Nhật Bản.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ngày 1/10, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ người phụ nữ nước ngoài tử vong trong căn hộ chung cư City Garden.

Bước đầu xác định người phụ nữ tử vong khoảng 45 tuổi và mang quốc tịch Nhật Bản. Nạn nhân cùng người chồng sống trong căn hộ trên cách đây vài năm.

Thức giấc, người chồng hốt hoảng khi thấy vợ tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Chung cư xảy ra vụ người phụ nữ nước ngoài treo cổ - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

 

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, người chồng thức dậy thì phát hiện vợ (quốc tịch Nhật Bản) tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ ở tầng 14 chung cư, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người chồng sau đó trình báo cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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