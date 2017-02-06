Sự thật đau lòng sau cái chết của hai đứa trẻ bị chính cha mình giết hại

Xã hội 06/02/2017 13:50

Một người đàn ông đã giết chết hai đứa con của mình trong căn hộ trước khi tự sát vì không tìm được việc làm và thất bại trong đầu tư chứng khoán khiến dư luận xôn xao trong mấy ngày qua, theo SCMP.

Theo như thông tin được đăng tải trên trang SCMP thì người đàn ông này sinh sống ở Đài Bắc, trước khi tự sát thì ông bố này đã lên kế hoạch giết chết 3 đứa của mình. Trong đó, cô con gái lớn nhất 16 tuổi được cứu sống còn bé trai 12 tuổi và bé gái 13 tuổi được phát hiện tử vong và được phủ một tấm vải trắng đặt ở trên giường.

Sự thật đau lòng sau cái chết của hai đứa trẻ bị chính cha mình giết hại - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: SCMP

Theo kế hoạch của người đàn ông này thì trước tiên sẽ đánh thuốc mê các con của mình rồi sau đó cắt cổ để chúng chết. Báo cáo điều tra của cảnh sát cho biết, người đàn ông này họ Chang, 46 tuổi, hiện đang thất nghiệp và tham gia đầu tư chứng khoáng để có tiền sống qua ngày.

Khi tỉnh dậy trong bệnht? viện, cô con gái lớn cho biết: “Sau khi bị bố bỏ thuốc mê và cắt cổ, sau một lúc em bất ngờ tỉnh dậy, dùng điện thoại nhắn tin cầu cứu chú của em nhờ vậy mà em được cứu sống. Trước đó, cha nới với em rằng vào thứ 7 cha sẽ đưa chúng em đi cùng với ông nhưng không nói rõ là sẽ đi đâu”. Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hiện cô bé vẫn chưa thể nói chuyện được như bình thường mà phải giao tiếp với cảnh sát bằng tin nhắn điện thoại.

Được biết người này đã bị thua lỗ khá nặng trong một vụ đầu tư gần đây, dẫn đến tài chính bị thâm hụt nghiêm trọng, nợ nần chồng chất. Trước khi sát hại các con của mình, người đàn ông này đã viết một bức tâm thư cho vợ cũ của mình, trong thư người này nói rằng: “Cô muốn được tự do, vậy tôi trả cho cô sự tự do còn tôi và ba đứa con của mình sẽ biến mất khỏi thế gian này”. Trong thư còn nói, ông đã sống một cuộc sống nghèo khó, khốn khổ như thế nào sau khi bị tổn thất vài triệu đo la Đài Loan trong những lần đầu tư chứng khoáng và mất đi công việc của mình trước Tết Nguyên Đán.

Một người hàng xóm của ông Chang cho biết cô đã nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ vào giữa trưa, nhưng sau đó cô ấy không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Những người hàng xóm không can thiệp vì chỉ nghĩ cha con trong gia đình họ đang cãi nhau chứ không nghĩ đó là một vụ án giết người.

Các bác sĩ tham gia cấp cứu cho biết, cô bé đã rất may mắn vì vết thương không sâu nên không ảnh hưởng đến động mạch chủ, nhờ vậy mà cô bé có thể sống sót. Tuy nhiên, sau khi hồi phục những vết thương bên ngoài cô bé cần đươc tư vấn tâm lý vì tâm lý của cô bị chấn thương rất nặng.

Hiện tại mẹ cô bé đang trở về Đài Bắc để chăm sóc con gái mình, vì sau khi ly hôn bà đã đi đến nơi khác để sinh sống.

Nguồn: South China morning post

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