Thủ tướng: Người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng, các tỉnh có trách nhiệm đưa đón, đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Xã hội 08/10/2021 09:19

Việc người dân về quê là nhu cầu chính đáng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp, chủ động lập danh sách, tổ chức đưa, đón người dân đến tận nơi.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành và các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về vấn đề đưa đón người dân về quê. 

Theo Thủ tướng, việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng nhưng nếu không tổ chức tốt việc đưa đón, để người dân tự đi sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan. Do đó, để thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch, đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện chỉ đạo trước đó. 

Đối với các tỉnh chưa kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh cần tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh, thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến.

Với những người dân đã đi tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành để về quê thì thực hiện ngay việc phân nhóm, các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với các tỉnh thành nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện, vận chuyển an toàn với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. 

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Các tỉnh đưa đón người dân về quê đảm bảo an toàn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Các tỉnh thành dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt, có sự hỗ trợ nếu cần thiết.  

Các tỉnh thành nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo yêu cầu. 

Các tỉnh, thành nếu phát hiện người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương thì chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho các tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. 

Bộ Y tế phối hợp phân bổ ngay vắc xin, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân đi từ vùng dịch trở về, hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm mới, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; phối hợp cùng Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

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