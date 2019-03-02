Thời gian gần đây, các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng vì “ Thử thách Momo ” xuất hiện rất nhiều trên YouTube gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em, thậm chí có trẻ còn tự sát, tự cắt tóc vì ảnh hưởng tiêu cực từ thử thách này.

Ngày nay, internet đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của nhân loại. Dù mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường nếu không sử dụng đúng cách.

Momo là một tác phẩm điêu khắc có tên “Chim Mẹ”, xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2016. Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ Nhật Bản.

Đến tháng 12/2018, “Thử thách Momo” bắt đầu xuất hiện khiến nhiều phụ huynh lo sợ. Đỉnh điểm, một nữ sinh 12 tuổi ở Argentina đã tự tử vì ám ảnh với thử thách này.

'Thử thách Momo' được chèn vào các clip hoạt hình hoặc trò chơi điện tử phổ biến dành cho trẻ em - Ảnh: Internet

Nhân vật Momo là một người phụ nữ có ngoại hình kỳ quái với đặc điểm là đôi mắt lồi. “Thử thách Momo” sẽ gửi những hình ảnh bạo lực cho trẻ thông qua WhatsApp, YouTube hoặc các trò chơi trực tuyến. Tinh vi hơn, “Thử thách Momo” được kẻ xấu chèn vào các đoạn clip hoạt hình phổ biến ở trẻ em hoặc các trò chơi được yêu thích.

'Thử thách Momo' khiến phụ huynh toàn thế giới lo ngại - Ảnh: The Sun

Không chỉ những hình ảnh bạo lực, các bé còn được hướng dẫn về cách làm hại bản thân và những người khác. Thậm chí chúng còn hướng dẫn các bé cách tự sát. Chúng đe dọa sẽ giết chết trẻ trong giấc ngủ hoặc làm hại người thân trong gia đình nếu các em không làm theo mệnh lệnh.

Nguồn clip: YouTube

Cách bảo vệ con khỏi thử thách chết người này

Để bảo vệ con nhỏ khỏi những game nguy hiểm như “Thử thách Momo”, các bậc phụ huynh cần ghi nhớ những điều sau:

- Phụ huynh nên kiểm soát các ứng dụng trên thiết bị điện tử mà trẻ sử dụng và thời gian cho bé dùng các thiết bị điện tử.

- Tốt nhất, các bậc cha mẹ nên dùng công cụ lọc ngăn trẻ tải xuống những ứng dụng lạ vì các bé còn quá nhỏ để hiểu hết công dụng của chúng.

Cha mẹ cần kiểm tra những trang web trẻ đang dùng để bảo vệ con mình - Ảnh: Daily Mail

- Hãy thường xuyên trao đổi với con cái, đặc biệt là những gì trẻ đang làm trên internet. Điều này không chỉ khiến tình cảm gia đình thêm gắn bó mà còn giúp bạn kiểm soát được những gì trẻ đang làm, xem trên mạng.

- Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể cùng con khám phá những trang web hay ứng dụng bổ ích để giúp trẻ phát triển kỹ năng và tránh được những trang web hay ứng dụng xấu.

Tốt nhất giữa cha mẹ và con cái nên có một thỏa thuận nhất định về việc sử dụng các thiết bị điện tử.