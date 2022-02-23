Thông tin NÓNG vụ nam thanh niên giả danh bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giả thẻ sinh viên, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp

Xã hội 23/02/2022 16:39

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mạo danh bác sĩ để vào khu cách ly, chiều ngày 23/2, cơ quan công an đã có kết quả điều tra mới nhất.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Công an TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin liên quan vụ việc một đối tượng giả mạo sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định, khoảng tháng 7/2021, sau khi UBND quận 12 đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM ở quận 12, trường Đại học Y Dược TP.HCM đã tạo lập nhóm 'chat' trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn (bằng đường link Google Form) và nộp kèm bản photo thẻ sinh viên.

Thông tin NÓNG vụ nam thanh niên giả danh bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giả thẻ sinh viên, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp - Ảnh 1
Thẻ sinh viên được K làm giả - Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, N.Q.K (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Thuận) đã làm giả giấy tờ để đăng ký làm tình nguyện viên. Khiêm tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu Thẻ sinh viên của Trường Đại học Y Dược TP.HCM để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên.

Thông tin NÓNG vụ nam thanh niên giả danh bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giả thẻ sinh viên, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp - Ảnh 2
Giấy khen giả mạo của nam thanh niên N.Q.K - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc trên, Pháp luật và Bạn đọc thông tin thêm, đến ngày 16/8/2021, Trung tâm Y tế quận 12 đã có quyết định về việc điều động, phân công nhân sự, trong đó có K. hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Điện lực TP, với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid-19 và những trường hợp tiếp xúc gần (F1), kiêm nhiệm công tác hậu cần…

Tháng 9/2021, ngay sau khi việc giả mạo sinh viên trường Đại học Y dược TPHCM có dấu hiệu bị "bại lộ", lấy lý do cá nhân, K. đã nghỉ việc tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.

Thông tin NÓNG vụ nam thanh niên giả danh bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giả thẻ sinh viên, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp - Ảnh 3
N.Q.K khẳng định bản thân không chuộc lợi từ việc vào khu cách ly - Ảnh: VnExpress

Như đã đưa tin trước đó, theo phản ánh của báo Pháp luật TP.HCM, MXH xôn xao thông tin một nam thanh niên tên N.Q.K. xưng là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, làm việc ở khu điều trị Covid tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM từ tháng 7/2021.

Theo Vnexpress, ngày 22/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho biết Thanh tra Sở đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra động cơ, mục đích, hậu quả của việc K. xưng là bác sĩ để vào làm việc tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất.

Đến chiều ngày 22/2, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bên lề cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: "Tôi đã yêu cầu Công an làm đến nơi đến chốn rồi báo cáo, chứ bây giờ chỉ mới thấy báo chí phản ánh thôi, chưa có thông tin nào hết. Tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này".

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

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Nhiều thông tin cho rằng N.Q.K học chuyên môn y sĩ đa khoa, Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường CĐ Sài Gòn- Gia Định khẳng định nhà trường không có sinh viên hay cựu sinh viên nào tên như trên.

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Từ khóa:   bác sĩ giả giả danh bác sĩ khu cách ly COVID-19

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