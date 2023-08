Công an tỉnh Long An vừa có báo cáo đến Bộ Công an cùng một số Ban ngành chức năng về trường hợp của đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi - người bị xe tông tử vong khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đã gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách liên quan.

Liên quan đến vụ đại úy công an bị xe tông tử vong khi làm nhiệm vụ ở Long An, ngày 17/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An) đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Long An vừa có báo cáo đến Bộ Công an cùng một số Ban ngành chức năng về trường hợp của đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi. Bên cạnh đó, đơn vị đã gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách liên quan.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 22 giờ ngày 14/8, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Tân An, thuộc Quốc lộ 1 (địa phận phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Cùng lúc đó, một thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông với tốc độ cao qua cầu Tân An đã tông thẳng vào đồng chí Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi. Sau cú tông xe, Đại úy Hoàng Khôi bị hất văng người ra xa và va đập vào thành cầu bị chấn thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại úy Hoàng Khôi cùng người gây tại nạn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sau đó tiếp tục chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo đó, Đại úy Hoàng Khôi nhập viện với chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện, vỡ sọ đỉnh phải và gãy 2 xương cẳng chân phải. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi đã qua đời vào rạng sáng nay ngày 16/8.

Bảo vệ hiện trường tai nạn, đại úy công an không may bị xe tông hi sinh sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Khi đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi không may bị xe tông, hi sinh sau 2 ngày tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-dai-uy-cong-an-tu-vong-khi-lam-nhiem-vu-nguoi-dieu-khien-xe-may-tong-truc-dien-vao-dai-uy-da-qua-doi-492722.html