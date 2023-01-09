Liên quan đến vụ chém nhau tại quán bar ở Bình Dương, lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ một số đối tượng để điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao động cho biết vào chiều 9/1, Công an TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã bắt được một số đối tượng trong vụ hỗn chiến rạng sáng 7/1 trước quán bar trên địa bàn.

Theo nguồn tin, trong vụ hỗn chiến này có khoảng 20 đối tượng tham gia. Ngoài số bị bắt, công an đang truy tìm những người còn lại. Họ sẽ bị xử lý về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trên trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng mang hung khí truy đuổi, chém nhau. Hình ảnh cho thấy có hai người bỏ chạy và bị các đối thủ sử dụng hung khí đâm chém tới tấp.

Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 7/1 trước một quán bar trên đường 30/4 (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Hai người bị thương trong vụ hỗn chiến được đưa đi cấp cứu và các thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp trong ngày thứ 10: Làm việc cật lực để sớm đưa bé Hạo Nam về với gia đình Trong ngày thứ 10 giải cứu bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, mới đây lực lượng cứu hộ cho biết dự kiến trong ngày 9/1, sau công đoạn làm sạch đất, lực lượng cứu hộ sẽ đóng 2 ống vách dài 1-2 m quanh trụ bê-tông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-chem-nhau-kinh-hoang-tai-quan-bar-o-binh-duong-a-bat-uoc-mot-so-oi-tuong-co-lien-quan-en-vu-viec-544432.html