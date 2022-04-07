Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ và điều tra vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại.

Theo Người Lao Động, ngày 7/4, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ và điều tra vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn bản chỉ đạo hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh này còn chỉ đạo UBND huyện Phú Tân giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình an táng các nạn nhân để sớm ổn định cuộc sống.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (62 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) từ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi, vợ ông Hường), chị Trần Thị Mộng T. (33 tuổi, con ông Hường) và cháu Phan Mạnh T. (cháu ngoại ông Hường) tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu sau nhà.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Bước đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định, nghi can sát hại ba người trong một gia đình là N.H.L. (33 tuổi, người sống chung như vợ chồng với chị T.). Nghi can L. có dấu hiệu tự sát, được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thông tin: “Khả năng cứu sống người này rất cao. Do người này cắt đứt thanh khí quản nên phải đặt máy thở, chưa thể tiếp xúc nói chuyện với người này được”.

Vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Cà Mau: Thực hư thông tin nữ nạn nhân có thai, sức khỏe nghi phạm hiện tại thế nào? Mới đây, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã lên tiếng thông tin về nhiều chi tiết mới liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 nạn nhân trong một gia đình ở địa phương.

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