Mới đây, Công an Hà Nội đã có những thông tin mới liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga khiến 3 người tử vong ở thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ cháy xưởng chăn đệm khiến ba mẹ con tử vong, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do liên quan đến việc hàn xì (hàn điện), vì tại cơ sở này đang sửa chữa, cải tạo tại tầng 1. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn cần chờ vào kết quả điều tra, kết luận chính thức của công an. Vị lãnh đạo chia sẻ: "Vụ cháy xảy ra tại kho chăn ga của gia đình chị Vũ Thị V. (29 tuổi, trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai). Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 5 người, gồm 3 mẹ con và 2 thợ hàn xì. Đây là khu vực nhà kho được chủ nhà cơi nới ra để làm cơ sở kinh doanh".

Hiện trường tan hoang của vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, chiều 10/9, gia đình chị V. gọi thợ đến hàn, "bắn" thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn cắt bất cẩn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh. Người thợ hàn đã thừa nhận thao tác bất cẩn của mình. Hiện tại, cơ quan công an đang cho khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Vụ cháy xưởng chăn, ga khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, vào khoảng 16h36 chiều 10/9, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai). Đến 17h26, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng. Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Văn, đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Tính tới 21h ngày 10/9, cả 3 người bị bỏng trong vụ cháy đã không qua khỏi. Danh tính các nạn nhân gồm V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi), là mẹ con chủ xưởng chăn đệm.

Vụ 3 mẹ con tử vong sau vụ cháy xưởng chăn ga gối đệm ở Hà Nội: Một chiến sĩ công an phải nhập viện cấp cứu Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ công an của xã Văn Thanh, đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài và bị thương do hít phải khói, hơi nóng, bị ngạt khí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-ve-vu-chay-xuong-chan-ga-khien-3-me-con-tu-vong-thuong-tam-o-ha-noi-501874.html