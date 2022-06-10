Liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết (Bình Thuận) vào hôm 12/5, đến nay đã có kết luận giám định thương tật với người bạn của tài xế.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/6, liên quan đến vụ tài xế Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết (Bình Thuận) vào hôm 12/5, đến nay đã có kết luận giám định thương tật với người bạn của tài xế. Cụ thể, anh NVX (41 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) có tỉ lệ thương tật 4%. Trước đó, tài xế xe Mercedes Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cũng đã có kết luận giám định thương tật với tỷ lệ thương tật 1,5%.

Lái xe Mercedes và người bạn bị hành hung - Ảnh: Chụp từ camera. Theo Tiền Phong, Ngày 18/5, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam - Ảnh: Tiền Phong Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/5/2022, do suýt va quệt giữa xe ô tô Mercedes mang biển số 30F-168.65 do Phạm Văn Nam điều khiển với xe máy của Hà Xuân Hải (SN 1979, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tại quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết nên Nam bị Hà Xuân Hải cùng một số người bạn của Hải chạy xe máy tới gây gổ, dùng vũ lực tấn công. Bạn của Nam đi xe máy đến nơi, phát hiện sự việc nên vào can ngăn cũng bị nhóm của Hải đuổi đánh. Sau khi thoát ra được, Nam lên xe ô tô nổ máy điều khiển xe truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tông vào xe máy của nhóm Hà Xuân Hải. Những người trong nhóm của Hải dùng ly, bàn ghế ném vào xe ô tô. Hà Xuân Hải đứng trước đầu xe ô tô, quăng bàn inox vào ô tô rồi bỏ chạy nhưng đã bị trượt ngã và bị ô tô tông thẳng vào người làm nạn nhân tử vong. Sau khi tông chết người, ông Nam đã điều khiển ôtô Mercedes mang biển số 30F-168.65 rời khỏi hiện trường, vào TPHCM. Sau nhiều giờ vận động, đến chiều 12/5, ông Nam đã đến Công an TP.Phan Thiết đầu thú. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra các đối tượng liên quan đến vụ xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết: Tài xế đưa tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh Mớ đây, Đại tá Đinh Kim Lập - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng hé lộ nhiều chi tiết liên quan đến vụ xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-xe-mercedes-tong-chet-nguoi-o-phan-thiet-da-co-ket-qua-giam-dinh-thuong-tat-ban-cua-tai-xe-475317.html