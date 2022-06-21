Một thiếu nữ 16 tuổi được người trên sà lan phát hiện đã mất tích, nghi rơi xuống sông.

Theo Tiền Phong, lúc 22h ngày 20/6, Công an xã Thạnh An, huyện Cần Giờ nhận được tin báo của anh Võ Văn Thủy (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về việc em V.H.T.N. (16 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) bị mất tích tại khu vực Bà Yên, thuộc ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An.

Anh Thủy cho biết, khoảng 13h cùng ngày, anh điều khiển sà lan mang số hiệu SG-8828 nhận hàng tại cảng SSIT của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chở về Đồng Tháp. Thời điểm này sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Cá Nhám - Thị Vải chờ làm thủ tục hải quan trước khi vận chuyển hàng về Đồng Tháp.

Đến 18h cùng ngày, chị ruột của anh Thủy đã làm thủ tục tờ khai hải quan xong và xuống sà lan. Lúc này, trời giông gió rất to nên anh Thủy điều khiển sà lan về khu vực ấp Thiềng Liềng neo đậu chờ thời tiết ổn định mới khởi hành về Đồng Tháp. Lúc này, trên sà lan có 5 người, đều có quan hệ ruột thịt, trong đó có em N. và anh Trường.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thiếu nữ bị mất tích - Ảnh: báo Giao Thông

Theo báo Giao Thông, khi sà lan đang chạy đến khu vực Bà Yên (đoạn sông Cá Nhám và Kinh 50) gần phao P0051 thì N. cùng anh Trường đóng cửa, lấy điện thoại. Đến cabin mui sau, N. đứng bên ngoài trên nắp hầm để Trường xuống, vào cabin lấy điện thoại. 5 phút sau, Trường đi ra ngoài không thấy N. đâu nên tri hô.

Mọi người trên ghe đã tổ chức tìm kiếm thiếu nữ nhưng không có kết quả. Đến 22h cùng ngày, gia đình trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP.HCM đã tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 21/6, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

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